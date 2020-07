Niezwykła karuzela prosto z Francji na warszawski Wilanów

Paryski Disneyland, park Motiongate w Zjednoczonych Emiratach Arabskich czy dziedziniec Luwru z karuzelą, na której siedziała Kate Moss podczas pokazu mody marki Louis Vuitton. Co łączy te miejsca? Niesamowite francuskie karuzele, które od lat wzbudzają podziw ludzi na całym świecie. Teraz do grona tych bajkowych miejsc dołącza Vis à Vis Wilanów, gdzie od 25 lipca stanie wyjątkowa i unikatowa na skalę kraju karuzela kultowej firmy Concept 1900, tym razem w stylu safari.

Ostatni weekend lipca w Wilanowie stanie się początkiem niezapomnianych i pozytywnie zakręconych dni. Wszystko za sprawą francuskiej karuzeli stworzonej specjalnie na zamówienie Vis à Vis Wilanów, której start zaplanowany jest na 25 lipca (sobota). W tym dniu zapraszamy wszystkich do wspólnej niezapomnianej zabawy! Karuzela z rydwanem dzikich zwierząt będzie wirować w rytm muzyki od godz. 11:00 do 18:00, oczywiście w towarzystwie licznych atrakcji. Każdy gość odwiedzający Centrum w sobotnie popołudnie będzie mógł przejechać się na karuzeli bezpłatnie, a także zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie w klimacie safari, które zostanie wydrukowane na miejscu. Dzieci porwie wir niespodzianek, zabaw i animacji, w tym uwielbiane przez maluchy - malowanie buziek. Dodatkowo, wszyscy chętni przejadą się zabytkowym angielskim autobusem przemierzającym trasę Royal Wilanów - Vis à Vis Wilanów. Autobus będzie nie tylko wspaniałą atrakcją ale zagwarantuje również bezpośredni dojazd do Centrum. Kursować będzie w dniu eventu, 25 lipca w godzinach 11:00 – 18:00.

- Vis à Vis Wilanów to miejsce otoczone licznymi terenami rekreacyjnymi, takimi jak Park w Powsinie czy Park Natoliński. Z tego względu nasze Centrum łączy w sobie dwie główne funkcje - format convenience, gwarantujący dogodne codzienne zakupy oraz unikatową przestrzeń rekreacyjno-wypoczynkową. Skupiamy wokół Vis à Vis wspaniałą społeczność, zatem chcieliśmy stworzyć dla naszych sąsiadów wyjątkową atrakcję, która byłaby jedyna w swoim rodzaju. I to się udało! Postawiliśmy na karuzelę ale karuzelę wyjątkową, która przeniesie zarówno dzieci, jak i naszych dorosłych gości w bajkowy świat pełen wrażeń – mówi Kinga Nowakowska, dyrektor operacyjna i członkini zarządu w Grupie Capital Park.

Jedyna taka w Warszawie!

Projekt karuzeli w stylu safari został zrealizowany specjalne na zamówienie Vis à Vis Wilanów. Jest to jedyna taka karuzela w mieście! Zgodnie z tradycją umieszczono na niej rzeźby dzikich zwierząt. Wszystkie są barwne, ręcznie malowane i poruszają się w rytm stylowej muzyki: kołyszą się lub galopują. Ręcznie malowane ilustracje w stylu safari zdobią też fasadę karuzeli. Karuzela jest oświetlona zatem wieczorem nabiera dodatkowego klimatu. Cały projekt zrealizowany we Francji przez firmę Concept1900 to dzieło sztuki, które dosłownie chce się fotografować!

Rozkręcona karuzela nie zwolni tempa!

Wyjątkowa karuzela na stałe zagości na placu Vis à Vis Wilanów i będzie dostępna dla wszystkich od wtorku do niedzieli w godzinach 11:00-19:00. Jednorazowy przejazd potrwa ok. 3 minut i kosztować będzie 5 złotych, za bilet wygodnie zapłacimy zarówno kartą płatniczą, jak i gotówką. Nowa atrakcja idealnie wpisze się w klimat Vis à Vis Wilanów – miejsca dla miłośników rozrywki na najwyższym poziomie, w którym można kreatywnie spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi. Jazda na karuzeli będzie bezpieczna i komfortowa. W trosce o zdrowie uczestników po każdej jeździe wszystkie elementy karuzeli zostaną zdezynfekowane przez pracowników obsługi.