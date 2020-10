Niezwykła metamorfoza czytelni w gdyńskiej Bibliotece

Jak informuje portal Gdynia.pl, otwarto już wyremontowaną czytelnię w Bibliotece Obłuże. Do dyspozycji odwiedzających ją czytelników będą nowe pomieszczenia do relaksu, nauki i na warsztaty oraz lekcje biblioteczne, przestrzeń dla młodzieży, przenośna scena, telewizor i konsola PlayStation, a także magiczna ściana dla najmłodszych. Ponadto powstało stanowisko bibliotekarza, komfortowy pokój socjalny dla pracowników i winda.

REKLAMA

Remont w Bibliotece Obłuże przy ulicy Boisko 6 rozpoczął się 1 lipca. W trzy miesiące - kosztem 235 tysięcy złotych, z czego 85 tysięcy przeznaczono na wyposażenie - Filia nr. 1 Biblioteki Gdynia zmieniła się nie do poznania.

Po zmianach do dyspozycji czytelników są dwa wielofunkcyjne pomieszczenia, w których przygotowano miejsce zarówno do relaksu, jak i nauki. Relaks zapewnią kanapy z wysokimi oparciami, przytulne fotele i stoliki, dzięki którym czas spędzony w bibliotece z pewnością się wydłuży. Powstała też wygodna i atrakcyjna przestrzeń dla młodzieży, której do tej pory w bibliotece nie było. W nowo wyremontowanych pomieszczeniach będą odbywały się m.in. spotkania autorskie, na potrzeby których zakupiono przenośną scenę.

Dla najmłodszych bywalców czytelni zakupiono także telewizor i konsolę PlayStation oraz pierwszą w Bibliotece Gdynia „magiczna ścianę”. Jest to multimedialne urządzenie, które spełnia funkcje edukacyjne, ale i dostarcza rozrywki, dostosowując system dla osób w różnych przedziałach wiekowych. W końcu nie samymi książkami dzieci żyją.

W tym samym pomieszczeniu, za szklaną ścianą, przygotowano przestrzeń na warsztaty oraz lekcje biblioteczne realizowane przez pracowników biblioteki ściśle współpracujących z lokalnym środowiskiem i Radą Dzielnicy. Będzie to również nowe miejsce dla spotkań Klubu Rodzica na Obłużu.

Dzięki niedawno uruchomionej windzie, sfinansowanej z projektu Budżetu Obywatelskiego, Biblioteka Obłuże stała się także dostępna dla osób, które mają problemy z poruszaniem się oraz dla matek z dziećmi w wózkach.