Niezwykła przestrzeń sensoryczna w Galerii Krakowskiej

Jeszcze do soboty 15 października włącznie można odwiedzić sensoryczny plac zabaw, który powstał w Galerii Krakowskiej w ramach akcji Sensorycznie i na serio 2.0.

W ramach akcji Sensorycznie i na serio 2.0, na terenie Galerii Krakowskiej powstał między innymi sensoryczny plac zabaw – miejsce, w którym zarówno dzieci, jak i dorośli, będą mogli poznawać świat za pomocą zmysłów innych niż wzrok.

Autorami projektu przestrzeni sensorycznej są m.in. Centrum Nauki i Zmysłów WOMAI Kraków, Park Edukacyjny Interakcje z naukowym placem zabaw, Altix sp. z o.o. oraz organizatorzy Sensorycznie i na serio - Magdalena Dydyszko i Piotr Kowalski.

Zobaczyć instalacje i prezentacje urządzeń, a przede wszystkim wziąć udział w warsztatach można między 13 a 15 października 2022 w Hali Grodzkiej Galerii Krakowskiej.

W dniu rozpoczęcia wydarzenia, tj. 13 października obchodzony był Światowy Dzień Wzroku. W dniu jej zamknięcia - 15 października - świętowany jest Światowy Dzień Białej Laski. Te symboliczne daty odnoszą się bezpośrednio do misji akcji, jaką jest uświadamianie barier napotykanych przez osoby z niepełnosprawnościami. Szczególnie te, które bez zmysłu wzroku muszą sobie radzić w często zupełnie do nich nieprzystosowanym otoczeniu.

Przez trzy dni klienci Galerii Krakowskiej mogą wejść do świata, w którym wzrok tymczasowo nie będzie potrzebny. Przyda się za to smak, węch, dotyk i słuch. Za pomocą faktur, temperatur, zapachów i struktur można spróbować przybliżyć się do przestrzeni, w której poruszają się na co dzień osoby z dysfunkcjami wzroku.

Na uczestników czeka również szereg warsztatów sensorycznych angażujących inne niż wzrok zmysły. Część z nich prowadzona będzie przez osoby niewidome.

– Niezwykle cieszymy się, że Galeria Krakowska staje się współorganizatorem i przestrzenią dla tak ważnych społecznie akcji. Mamy nadzieję, że każdy, kto odwiedzi sensoryczny plac zabaw i weźmie udział w warsztatach, będzie mógł trochę lepiej zrozumieć sposób, w jaki ludzie niewidomi doświadczają często nieprzyjaznego dla nich świata – mówi Jarosław Szymczak, Dyrektor Galerii Krakowskiej.

Organizatorami akcji są Magdalena Dydyszko i Piotr Kowalski. Zdaniem Magdaleny Dydyszko pracującej na co dzień jako Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej: Takie wydarzenia są potrzebne, by pokazywać, że postrzeganie świata z wyłączeniem jednego zmysłu nie jest gorsze, ale ciekawe, inne i fascynujące. Warto je poznać, by zrozumieć wyzwania osób z niepełnosprawnością, w tym osób niewidomych czy słabowidzących. Pamiętajmy, że większa dostępność wpływa pozytywnie na życie nas wszystkich, niezależnie od stopnia niepełnosprawności.

Piotr Kowalski, Członek Zarządu Stowarzyszenia działającego na rzecz wspierania innowacji PDMA Central Europe, dodaje: Warsztaty w genialny sposób pokażą nam, jak bardzo jesteśmy uzależnieni od jednego zmysłu, ignorując równocześnie pozawzrokowe doznawanie świata. Skorzystajmy z okazji, aby na chwilę oderwać się od standardowego sposobu poznania i móc na nowo przemyśleć otaczającą nas rzeczywistość.

Zobaczyć instalacje i prezentacje urządzeń, a przede wszystkim wziąć udział w warsztatach będzie można między 13 a 15 października 2022 w Hali Grodzkiej Galerii Krakowskiej, w godzinach 11.00 – 19.00. Wydarzenie jest dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami. Wydarzenia w Galerii Krakowskiej są elementem kampanii Sensorycznie i na serio 2.0, w skład której wchodzi także hackathon i konferencja z udziałem ekspertów współorganizowana przez Tesco Technology.