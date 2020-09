Niezwykły projekt siedziby Universal-Investment w Krakowie. Jest elegancko i energetycznie

Łączna wartość portfela Universal-Investment wynosi obecnie około 521 miliardów euro. Po skomplikowanym procesie wyboru lokalizacji oddziału w Polsce, w ramach planów rozwoju firmy Universal-Investment, postawiono na nową siedzibę w Krakowie. Za projekt odpowiadała pracownia FBT Pracownia Architektury i Urbanistyki oraz Fruit Orchard Interior Design.

Założona w 1968 r. Grupa Universal-Investment z siedzibą we Frankfurcie nad Menem jest największym niezależnym dostawcą produktów inwestycyjnych oraz usług związanych z administracją funduszy inwestorów instytucjonalnych i podmiotów zarządzających aktywami w regionie państw niemieckojęzycznych. Łączna wartość jej portfela wynosi obecnie około 521 miliardów euro.

Po skomplikowanym procesie wyboru lokalizacji oddziału w Polsce, w ramach planów rozwoju firmy, podjęto decyzję na korzyść Krakowa, którego potencjał umożliwia zatrudnienie wykwalifikowanych pracowników, zwiększając międzynarodową konkurencyjność spółki. Na siedzibę polskiego oddziału został wybrany budynek High5ive.

Otwarte i komfortowe

Nowe biuro spółki zostało zaprojektowane przez FBT Pracownię Architektury i Urbanistyki oraz Fruit Orchard Interior Design, a kompleksowym dostawcą wyposażenia została firma Kinnarps.

Biura Universal-Investment zlokalizowane w jednym z najbardziej nowoczesnych budynków w Krakowie tworzą spójną całość. Wchodzących wita dużą liczbą miejsc zachęcających do pracy, rozmów i spotkań przestronna przestrzeń, przypominająca charakterem kawiarnię. W pobliżu znajdują się sale konferencyjne, które służą do pracy twórczej i realizacji zadań w skupieniu.

- Naszym celem było stworzenie harmonijnej przestrzeni, która szanuje zróżnicowane potrzeby naszych pracowników - czasem pracy indywidualnej w skupieniu, a czasami pracy w zespole. Jest w niej miejsce na odpoczynek i refleksję oraz, co ważne dla branży finansowej, na nowe pomysły. Kolorystyka, jakość mebli i materiałów, mają wpływ na samopoczucie pracowników. Zależało nam na stworzeniu miejsca, które komfortem, jakością i dbałością o detale zachęca do pracy o tych samych walorach - merytorycznej i świetnej jakościowo – mówi Aneta Pilch, Country Head Poland w Universal-Investment.



W nowoczesnych biurach, gdzie zadania realizowane indywidualnie przenikają się z formalnymi spotkaniami oraz życiem społecznym firmy, przestrzeń pełni wiele istotnych ról. Jest nie tylko narzędziem realizacji strategii biznesowej, podkreślenia prestiżu marki, miejscem wykonywania obowiązków służbowych i podejmowania gości, lecz także od niej zależy efektywność i komfort pracy, a także jakość interakcji, dla których tworzy inspirującą scenografię. Usytuowanie części socjalnej w miejscu, z którego roztacza się widok na centrum historycznego miasta, jest przykładem podejścia, dzięki któremu pracownicy mają do dyspozycji nie tylko wygodne miejsce do pracy i relaksu, lecz także możliwość oderwania się od rutynowych zadań i zmiany perspektywy.



- Nasza współpraca obejmowała wyposażenie przestrzeni open-space zlokalizowanych na dwóch piętrach w 300 stanowisk pracy, a także towarzyszące im miejsca spotkań i sale konferencyjne różnej wielkości. W obszernej strefie chilloutowej połączonej z kuchnią znalazły się również dostarczone przez Kinnarps elementy aranżacji wykonane na specjalne zamówienie zgodnie z projektem architekta – mówi Paweł Łatka, Key Account Manager w Kinnarps Polska.