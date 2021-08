Niezwykły showroom na warszawskiej Saskiej Kępie. Oto Dutchhouse

Na urokliwej Saskiej Kępie w Warszawie działa showroom dutchhouse.pl – znanego sklepu internetowego, oferującego meble i dodatki do wnętrz znanych, głównie holenderskich marek. Zajrzeliśmy do środka.

Showroom, zajmujący parter niewielkiej kamienicy, w niczym nie przypomina przytłaczających ogromem powierzchni sklepów meblowych. To na tyle kameralne wnętrze, że można się w nim poczuć jak w prawdziwym domu. Takie wrażenie wywołuje nie tylko metraż, wysokość i układ pomieszczeń, ale także ich wystrój. Miejsce wykreowała Joanna Markus, właścicielka BM Housing i będącego jego częścią sklepu dutchhouse.pl. W urokliwym miejscu Warszawy skomponowała z ponad 300 produktów oferowanych w sklepie internetowym (sof, foteli, stolików, stołów, krzeseł, obrazów, dywanów, poduszek, naczyń) kąciki wypoczynkowe, jadalne i gabinetowe. Efektem jej pracy są bardzo atrakcyjne, dopracowane w każdym szczególe aranżacje, które wręcz kuszą, żeby się nimi zainspirować i odtworzyć w swoim mieszkaniu.

Wizyta w showroomie to również okazja do zobaczenia tego, czego na zamieszczonych w Internecie zdjęciach nie widać. Można na przykład ocenić jakość produktów i przyjrzeć się z bliska materiałom, z jakich zostały wykonane, a także zorientować się, czy upatrzone meble na pewno są odpowiedniej wielkości oraz sprawdzić ich wygodę, co w przypadku siedzisk ma przecież niebagatelne znaczenie. Można również umówić się z architektem i stylistą, którzy udzielą bezpłatnych porad, na przykład dotyczących właściwego doboru dużych elementów wyposażenia wnętrza, dopasowania do nich oświetlenia i dodatków dekoracyjnych, podsuną także ciekawe rozwiązania projektowe i pomysły na efektowne kompozycje kolorystyczne.

Z oczywistych względów w showroomie nie została zaprezentowana kompletna oferta sprzedawanych przez dutchhouse.pl produktów. Dlatego na miejscu pracownicy mogą zapoznać zainteresowanych, co jeszcze jest warte uwagi i przybliżyć znajdujące się w portfolio firmy, do których należą:

HKliving to ceniony w świecie designu producent nowoczesnych mebli, lamp w stylu loftowym, pięknych tekstyliów, naczyń oraz innych dodatków. Zostały one stworzone przez utalentowanych projektantów holenderskich specjalnie dla tej marki i w większości wykonane ręcznie.

Zuiver oferuje kolekcję produktów wyposażenia wnętrz w nowoczesnym stylu, w której są lampy, dodatki, dywany i drewniane meble. Wyróżniają się one oryginalnym, pozbawionym nadmiernej powagi wzornictwem, zgodnym z hasłem przewodnim marki „Fun stuff for your home”.

It's About RoMi jest cenionym producentem oświetlenia. Lokalizacja jego biur w Amsterdamie zainspirowała projektantów do tworzenia lamp w stylu nowoczesnym i industrialnym, nawiązującym do klimatu wielkich miast z całego świata. W kolekcjach marki można znaleźć także lampy ekologiczne, które są przykładem tzw. zielonego designu oraz vintage.