Nikiszowiec, czerń i... gwara śląska. Zaglądamy do nowego biura PwC SDC w biurowcu .KTW II

Zaprojektowane przez The Design Group nowe biuro PwC SDC w budynku .KTW II swoją architekturą podkreśla przynależność nie tylko do Katowic, ale i do całego Śląska. Na dziewięciu piętrach biurowca połączono nowoczesność z industrialnością, tradycje regionu z jego biznesowym charakterem

Architekci z pracowni The Design Group zaprojektowali wnętrza siedziby jednej z największych firm z branży BPO/SSC - PwC Service Delivery Center.

Biuro jest zlokalizowane na dziewięciu piętrach katowickiego biurowca .KTW II spod kreski Medusa Group i zajmuje blisko 13 tys. mkw.

We wnętrzach połączono nowoczesność z industrialnością, tradycje regionu z jego biznesowym charakterem.

Architekci z The Design Group sięgnęli po nawiązania do charakterystycznych dla Katowic założeń urbanistycznych z dzielnic Giszowiec i Nikiszowiec.

PwC Service Delivery Center (PwC SDC) to jedna z największych firm z branży nowoczesnych usług dla biznesu na rynku lokalnym i w Polsce. Katowickie biuro zatrudnia blisko 1600 osób. Firma potrzebowała zatem nie tylko odpowiedniej przestrzeni, ale także miejsca, które zapewni ergonomię pracy oraz komfort pracowników. Zdecydowała się na wybór nowo wybudowanego biurowca .KTW II zlokalizowanego w katowickiej Strefie Kultury. Budynek sąsiaduje m.in. z siedzibą Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia (NOSPR), Międzynarodowym Centrum Kongresowym czy halą widowiskowo-sportową „Spodek”.

Inwestor zdecydował się na wynajęcie aż dziewięciu pięter biurowca. To 1/4 dostępnej w .KTW II powierzchni biurowej. Przygotowując projekt siedziby PwC SDC, architekci z warszawskiej pracowni The Design Group mieli do zagospodarowania niemalże 13 tys. mkw. Opracowali oni pełny plan wykonawczy od koncepcji po nadzór.

Recepcja w biurze PwC SDC w budynku .KTW II w Katowicach, proj. The Design Group, fot. mat. prasowe

Ze względu na niezwykłą lokalizację biura, kultura, sztuka i tradycje regionalne stały się jedną z głównych wytycznych dla designu projektu siedziby PwC SDC. Jednocześnie każda przestrzeń była projektowana indywidualnie i w oparciu o ustalenia z Klientem i jego pracownikami. W efekcie stworzyliśmy biuro, które spaja najważniejsze dla PwC wartości, śląską tożsamość i biznesowy charakter regionu – mówi arch. Konrad Krusiewicz, CEO The Design Group.

Witajcie na Śląsku!

PwC Service Delivery Center swoją historię wiąże z Katowicami już od 14 lat. Na samym początku firma zatrudniała tu jedynie 15 osób. To tu przez lata rozwijała się i budowała swoją pozycję. Dlatego projekt nowego biura - zgodnie z sugestiami Klienta - podkreślać miał związek PwC SDC ze Śląskiem. Architekci z The Design Group sięgnęli po nawiązania do charakterystycznych dla Katowic założeń urbanistycznych z dzielnic Giszowiec i Nikiszowiec. Mając na uwadze historię i architekturę tych budowanych ponad sto lat temu osiedli dla pracowników kopalni, zdecydowali się uczynić cegłę jednym z ważniejszych elementów aranżacji wnętrza.

Zdecydowaliśmy, że wykorzystamy ten element w nowoczesny i nieoczywisty sposób, m.in. przez pionowe ułożenie cegieł czy charakterystyczny miks naturalnych kolorów tego materiału – mówi Marta Konarska, architektka odpowiedzialna za projekt wnętrz biura PwC Service Delivery Center.

Inspiracją dla aranżacji stało się również historyczne powiązanie mieszkańców Śląska z kopalniami węgla. Design biura w naturalny sposób został zatem połączony z kolorem czarnym. Akcentów utrzymanych w tym kolorze nie trzeba specjalnie szukać: mamy tu czarny fornir imitujący deskowanie, czarne sufity i fragmenty ścian, utrzymane w tej barwie industrialne lampy czy pomalowane na czarno instalacje.

Coffe Point w biurze PwC SDC w budynku .KTW II w Katowicach, proj. The Design Group, fot. mat. prasowe

Zresztą nawiązań do tożsamości regionu można znaleźć tu zdecydowanie więcej. Pracownicy, którzy znają śląską gwarę sami wymyślili nazwy dla ponad setki budek akustycznych. Pojawiły się tu zatem np. Bajszpil, Knefel czy Weka. Inne otrzymały nazwy charakterystycznych punktów na mapie Katowic, jak np. Superjednostka czy Rondo Sztuki. Wnętrza dekorują także liczne grafiki odwołujące się do najbardziej znanych miejsc na Śląsku. Z kolei w sali szkoleniowej na 9 piętrze wszystkie ściany mobilne mają wzór inspirowany wyglądem elewacji NOSPR-u oraz wykonany na surowym betonie mural przedstawiający charakterystyczne budynki katowickiej Strefy Kultury.

W kontekście dominujących w aranżacji elementów kojarzonych ze śląskością nie można nie wspomnieć o recepcji. Niezwykle widowiskowa jest tu betonowa płaskorzeźba przedstawiająca plan katowickiej Strefy Kultury, w której znajdują się biurowce KTW. Tuż obok architekci zaprojektowali ladę recepcyjną, którą wykończyli ceglanymi licówkami. Po drugiej stronie postawiona została ażurowa ściana, wykonana z pełnej cegły. Inspiracją jej projektu była elewacja Głównej Biblioteki w Katowicach. Ukrywają się za nią miejsce na dokumenty oraz aneks kuchenny dla pracowników recepcji.

Strefa recepcji odzwierciedla styl całego biura w pigułce. Jednocześnie podkreśla śląskość i dziedzictwo kulturowe Katowic. Jest tu nowocześnie, elegancko, ale i przytulnie. Pojawiają się tu takie elementy jak cegła, drewniana posadzka, pomalowane na czarno jak węgiel elementy wykończenia, dywaniki i rośliny. – tłumaczy arch. Marta Konarska.

Przełamanie kodu

Przestrzeń wszystkich pięter biura jest mocno doświetlona naturalnym światłem. W związku z czym aranżacja z dominacją industrialnych elementów nie przytłacza. Zresztą projektanci z The Design Group zadbali o to, by w biurze nie zabrakło akcentów, które ocieplają wnętrze i czynią je bardziej przytulnym.

Dobrym przykładem tego są znajdujące się na każdym piętrze biura PwC SDC coffee pointy. Swoją stylistyką wprowadzają niezobowiązujący, kawiarniany klimat. Oczywiście nie brakuje tu elementów charakterystycznych dla reszty biura - mamy ceglaną ścianę, czarny fornir i fronty szafek ze szkła ryflowanego. Są tu też tapicerowane krzesła i fotele w ciepłych barwach, miękka sofa czy stoliki w kolorze naturalnego drewna. Domowy klimat przywołuje również drewniana podłoga z wzorem jodełki.

Jodełka na podłogach biura PwC SDC w budynku .KTW II w Katowicach, proj. The Design Group, fot. mat. prasowe

W podobny sposób industrialny kod aranżacji biura PwC SDC przełamuje zajmująca blisko połowę 9 piętra kuchnia. To jedyna tego typu przestrzeń w całym biurze. Wymusza ona niejako na pracownikach konieczność spotkania się z innymi, integrację. Zresztą to miejsce z założenia pomyślane zostało jako przestrzeń spotkań, a jego centralnym punktem jest duży stół. Tu także pojawiły się elementy aranżacyjne, które ocieplają industrialne wnętrze - tapicerowane sofy, krzesła i fotele w różnych kolorach. Jest też dużo żywych roślin, a z kuchni można wyjść na przestronny taras z panoramą Katowic.

Na zasadzie kolorystycznego rewersu zaprojektowano także mieszczącą się na tym samym piętrze salkę wellness. To jedyna przestrzeń utrzymana w jasnych, naturalnych kolorach. Pracownicy mogą tu ćwiczyć jogę, czy odpocząć w trakcie dnia pracy na szezlongach lub w wiszących huśtawkach-kokonach.

Przestrzeń dobrych relacji

Funkcjonalność katowickiego biura PwC SDC zaprojektowana została z myślą o zachęceniu pracowników do powrotu do siedziby firmy po okresie pracy zdalnej w pandemii. Mają oni możliwość wykonywania swoich obowiązków w systemie hybrydowym. Jednak cechą wyróżniającą to miejsce jest fakt, że rotacja następuje nie indywidualnie, ale w teamach.

W związku z tym przestrzeń pracy, która w przypadku biura PwC przyjęła formę open space'ów, została przydzielona konkretnym zespołom. Poszczególne sekcje biura wydzielają stalowe regały wypełnione panelami akustycznymi, drewnem i zielenią. Moduły tych przepierzeń nawiązują do logo PwC. Kwestię rezerwacji biurek rozwiązuje zaś specjalna aplikacja dla pracowników. W strefie open space nie przewidziano odrębnych salek do pracy solo lub w małych grupach. Ustawiono tu za to ponad sto budek akustycznych.

W przestrzeni biura nie zapomniano także o aranżacji miejsc, które wspierają efektywną współpracę. Warto wspomnieć o war roomie, czyli przestrzeni służącej burzy mózgów. Znalazło się tu wszystko, co jest niezbędne do kreatywnej pracy: trybuny, duży ekran, pokaźnych rozmiarów whiteboard oraz workshop table. Industrialne akcenty w aranżacji przełamano tu elementami zabudowy w kolorze naturalnego drewna i jasną, wygłuszającą wykładziną.

Gdyby jednak któryś z pracowników potrzebował cichego miejsca do pracy, może skorzystać ze strefy quiet green zone. To przestrzeń przeznaczona do pracy cichej, w której dominuje relaksująca żywa zieleń. Można tu skorzystać z regularnego biurka i w razie potrzeby skupić się w ciszy - sala ta jest bowiem dobrze wygłuszona.

Biuro PwC SDC oferuje ponadto swoim pracownikom możliwość korzystania ze studia nagrań, pokoju matki z dzieckiem czy specjalnie przygotowanych salek rekrutacyjnych. Wszystko po to, by stworzyć idealne miejsce do pracy - na wskroś nowoczesne, ale wyraźnie stawiające na efektywność działań i wspierające budowanie relacji międzyludzkich.

Industrialność i nowoczesność łączą się w tej przestrzeni z przytulnymi, domowymi akcentami. PwC Service Delivery Center zależało także na rozwiązaniach przyjaznych środowisku, bezpiecznych dla pracowników i zaprojektowanych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, które przyświecają naszej pracowni od lat. – podsumowuje arch. Konrad Krusiewicz.

Dlatego część mebli wykorzystanych w nowej aranżacji pochodzi z poprzedniej siedziby PwC Service Delivery Center. W projekcie zadbano także o strefy do dokładnej segregacji odpadów, oszczędne rozwiązania oświetleniowe czy użycie pochodzącej z rozbiórek cegły. Projektanci The Design Group uważnie wybierali materiały i rozwiązania zapewniające komfort, bezpieczeństwo i przyjazne podejście do środowiska. Efektem jest wyjątkowa przestrzeń biurowa, która dba o zdrowie pracowników i ich komfort pracy.