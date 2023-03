Nobonobo z nagrodzonym produktem ukraińskich projektantów

Zaprojektowane przez ukraiński duet Levantin Design krzesło KOHTI zostało docenione w międzynarodowym konkursie International Design Award. Niebawem będzie dostępne w ofercie polskiego producenta mebli Nobonobo.

Krzesło KOHTI autorstwa ukraińskiego studia Levantin Design zostało nagrodzone w międzynarodowym konkursie International Design Award.

Produkt jest wyrazem dialogu między nowoczesnym wzornictwem a projektowaniem w zgodzie z zasadami cyrkularnej gospodarki.

Produkt już wkrótce trafi do oferty polskiego producenta mebli, Nobonobo.

Konkurs International Design Awards (IDA) powstał, aby wyróżniać, celebrować i promować wyjątkowych wizjonerów designu oraz odkrywać wschodzące talenty w dziedzinie architektury, wnętrz, produktów, grafiki i projektowania mody na całym świecie.

Wśród zwycięzców najnowszej edycji plebiscytu znalazło się również krzesło KOHTI projektu ukraińskiego studia Levantin Design, które otrzymało nagrodę Silver w kategorii Design for Society-Eco-Sustainable Design. Wyjątkowy produkt już wkrótce trafi do oferty polskiego producenta mebli, Nobonobo.

Krzesło KOHTI

Minimalistyczne krzesło zaprojektowane przez studio Levantin Design to ekologiczna rewolucja we wzornictwie. Nazwa krzesła KOHTI oznacza z fińskiego „w kierunku” nawiązuje do tworzenia w duchu zero waste i cyrkularnego gospodarowania materiałami. Designerzy zakładają, że choć nowe meble muszą i będą dalej powstawać, sprzeciwiają się nadmiernej produkcji i w swoich projektach starają się wykorzystywać materiały pochodzące z recyklingu.

Krzesło posiada eleganckie, minimalistyczne oparcie na plecy, płynnie przechodzące w podłokietniki, które zostało wykonane ze stalowych rur malowanych proszkowo. Do produkcji siedziska wykorzystano czarne i białe butelki po szamponach z polietylenu HDPE.

Materiał ten okazał się doskonały nie tylko ze względu na możliwość ponownego wykorzystania, ale także przez swoje właściwości użytkowe – jest bezpieczny, odporny na promieniowanie UV, niskie temperatury czy działanie wody i kwasów. Ze względu na swoją prostotę i uniwersalność, krzesło KOHTI świetnie sprawdzi się zarówno w domowych wnętrzach, jak i w przestrzeniach komercyjnych, jak bary i restauracje.

O projektancie

Wspólny projekt Sierhii i Aleksandra Lvovów rozpoczął się od eksperymentów z renowacją mebli podczas studiów na uniwersytecie. W 2012 roku stworzyli pracownię Levantin Re-design Work, która z czasem przekształciła się w multidyscyplinarne studio projektowania Levantin design, skupiające wokół siebie pasjonatów i niezależnych rzemieślników.