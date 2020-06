Norma pogłosowa - fakty i mity na które powinni zwrócić uwagę architekci i projektanci

Polska norma pogłosowa określająca wytyczne do stworzenia przyjaznego wnętrza pod kątem dźwięków budzi wiele emocji wśród projektantów. Głównie dlatego, że to raczej zalecenia, niż wymagane prawo. Architekci zwyczajnie więc nie do końca wiedzą czym powinni się kierować, by aranżując pomieszczenia zachować wytyczne normy, a równocześnie zadbać o odpowiedni design i swobodę doboru materiałów wykończeniowych.

REKLAMA

Obowiązująca od 2015 roku norma PN-B-02151-4 dotyczy akustyki budowlanej i ochrony przed hałasem w budynkach. Przez te kilka lat od wejścia w życie przepisów wokół normy narosło wiele mitów. Warto więc spojrzeć co jest w samej normie i jej interpretacji faktem, a co mitem. Podpowiadamy: przede wszystkim przepisy te są zaleceniami, a nie „twardymi” wytycznymi. I wbrew temu co sądzi wielu projektantów norma pogłosowa nie ogranicza swobody i potencjału w aranżacji wnętrz. - Norma akustyczna nie daje gotowej recepty lecz diagnozę. Projekt wnętrza i osiągniecie odpowiednich paramentów akustycznych nadal są w rękach mądrego architekta. Możliwości doboru materiałów, by wykreować designerskie pomieszczenia, nadal są ogromne – zauważa architekt Anna Baczkowska, doradca techniczny i specjalista od akustyki w firmie Knauf Armstrong.

Krok 1 – punt wyjścia jest najważniejszy

Zgodnie z normą kształtowanie przyjaznej dla ludzi akustyki uzależnione jest od rodzaju pomieszczenia. Inaczej bowiem powinno się bowiem kalkulować parametry akustyczne dla dużych przestrzeni jak np. sale sportowe, a zupełnie inaczej dla sal wykładowych. Dlatego przepisy normy dzielę pomieszczenia na kategorie. Są to:

wnętrza w kategorii A – czyli, te przeznaczone do komunikacji słownej (klasy i pracownie edukacyjne, audytoria, sale wykładowe i konferencyjne);

pomieszczenia B – to wnętrza dla których określony został wyłącznie współczynnik maksymalnego czasu pogłosu (gabinety lekarskie i zabiegowe, zamykane pokoje biurowe, galerie wystawowe, czytelnie, sale gimnastyczne, i świetlice szkolne);

kategoria C – czyli pomieszczenia, dla których – by uprościć projektowanie – przyjęto jedynie wymagania minimalnej chłonności akustycznej (biura tupu open space, call center, kuchnie, ciągi komunikacyjne itd.)

Liczymy współczynniki – ułatwieniem są kalkulatory akustyczne

Środowisko akustyczne wnętrza uzależnione jest od wielu czynników, m.in. rozmiarów pomieszczenia czy tego jakie elementy wyposażenia w tym wnętrzu się znajdują. W przypadku wyposażenia ważne jest nie tylko co to jest, ale przede wszystkim z czego te elementy zostały wykonane. Od tego bowiem zależą właściwości pochłaniania dźwięku. Inaczej pochłania dźwięki materiał akustyczny jak sufit, wykładzina lub obicia mebli, a inaczej twarde powierzchnie, np. ścianek działowych i okładzin ściennych.

Na całość akustycznych parametrów wyjściowych wpływ będzie mieć również położenia źródła dźwięku – czyli np. hałasujące drukarki, windy, odgłosy z urządzeń technicznych, dźwięki generowane przez użytkowników, czy w końcu te wpadające do pomieszczenia z zewnętrz.