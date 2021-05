Noti Studio nawiązało współpracę z artystką Alicją Patanowską

Ceramika autorstwa Alicji Patanowskiej jest dostępna w showroomie Noti Studio. Showroom jest jedynym miejscem w kraju, które oferuje szeroki wybór prac artystki.

Noti Studio inauguruje współpracę z Alicją Patanowską.

Warszawski showroom marki jest jedynym miejscem w kraju, które oferuje szeroki wybór prac uznanej artystki.

Współpracę zainaugurowała seria „Out of Blue”, która jest użytkową wersją i rozwinięciem instalacji „Przestrzeń Wyobraźni”.

Showroom Noti Studio realizuje idee domu otwartego. Otwartego dla każdego pasjonata dobrego polskiego wzornictwa, ale także dla środowiska związanego z architekturą, szeroko pojętym projektowaniem oraz lokalnej społeczności warszawskiej Sadyby. To miejsce, które całościowo podchodzi do aranżowania przestrzeni domowej oraz komercyjnej. A jej składowymi, obok mebli, są akcesoria czy też dzieła sztuki – obiekty unikalne lub pochodzące z krótkich serii. Stąd obecność w warszawskim showroomie ceramiki autorstwa Alicji Patanowskiej.

Współpracę Noti Studio ze znakomitą artystką inauguruje seria „Out of Blue”, która jest użytkową wersją i rozwinięciem instalacji „Przestrzeń Wyobraźni”. To grupa ceramicznych rzeźb w formie nieregularnych donic, czy też zbiorników na deszczówkę. Znajdziemy je w ogrodzie otaczającym showroom, gdzie wyraźnie zaznaczają swoją obecność. Intrygują organicznym kształtem, kobaltowym kolorem i przeznaczeniem. Ceramika przekracza granicę przedmiotu użytkowego. Jest dziełem sztuki, które formą wtapia się w przestrzeń, a jednocześnie kolorem się od niej odcina. Obok pierwszej odsłony współpracy Noti Studio z Patanowską, w showroomie marki znajdziemy również kilka innych kolekcji ceramiki dekoracyjnej jej autorstwa przeznaczonych do wnętrz.

Artystka ukończyła Akademię Sztuk Pięknych we Wrocławiu (2012) oraz Royal College of Art w Londynie (2014). Mieszka we Wrocławiu, gdzie prowadzi pracownię koła garncarskiego Studio Ali Berg. Tworzy tam unikalne obiekty sztuki i wzornictwa przez łączenie tradycyjnych technik koła garncarskiego z nowymi kontekstami, formami, technikami i materiałami. Jest laureatką m.in. nagrody Warto „Gazety Wyborczej”, British Glass Biennale, tegorocznego plebiscytu Must Have za kolekcję „Errorica”. Jej prace stanowią część zbiorów sztuki i wzornictwa m.in. Shanghai Museum of Glass. Ceramika Patanowskiej dostępna jest m.in. w Merci w Paryżu, Barbican Center w Londynie, Museum of Modern Art (MoMA) w Nowym Jorku i Deutsche Bank Kunsthalle w Berlinie. W Polsce jedynie w Noti Studio znajdziemy szeroki wybór jej produktów.