Novotel Kraków City West przygotował pokój tematyczny z okazji 80. Tour de Pologne

Należąca do grupy Accor marka Novotel zaprosiła gości do nowego, inspirowanego wspaniałą historią Tour de Pologne pokoju w hotelu Novotel Kraków City West. Pokój powstał we współpracy z Czesławem Langiem.

W hotelu Novotel Kraków City West urządzono nowy pokój inspirowany historią Tour de Pologne.

Dominantą wystroju nowego pokoju tematycznego jest instalacja artystyczna zdobiąca ścianę znajdująca się za łóżkiem, przedstawiająca historię wyścigu.

Projekt zrealizowano we współpracy z Czesławem Langiem, jednym z najbardziej utytułowanych zawodników w historii polskiego kolarstwa.

Pokój czeka na gości hotelu od 4 sierpnia 2023 roku.

Tour de Pologne to cieszące się ogromnym prestiżem międzynarodowe wydarzenie sportowe, największe i najważniejsze tego typu przedsięwzięcie cyklicznie organizowane w Polsce. Tegoroczna, 80. edycja imprezy rozpoczęła się 29 lipca w Poznaniu, a zakończyła 4 sierpnia w Krakowie. Z okazji jubileuszu należąca do grupy Accor marka Novotel zaprosiła gości do nowego, inspirowanego wspaniałą historią Tour de Pologne pokoju w hotelu Novotel Kraków City West.

Historia Tour de Pologne sięga 1928 roku, gdy z inicjatywy Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów i „Przeglądu Sportowego” zorganizowano I Bieg Kolarski dookoła Polski. W dwudziestoleciu międzywojennym, a także po wojnie wyścig miał status imprezy amatorskiej. Zmieniło się to dopiero w 1993 roku. Wówczas organizację Tour de Pologne przejął Czesław Lang, wicemistrz Letnich Igrzysk Olimpijskich z 1980 roku, dwukrotny medalista mistrzostw świata i pierwszy polski kolarz zawodowy. Dzięki jego zaangażowaniu wyścig z każdą kolejna edycją zyskiwał coraz większe międzynarodowe uznanie, by od 2011 roku stać się częścią UCI World Tour, cyklu najważniejszych zawodów w profesjonalnym kolarstwie szosowym. Każdego roku na liczących ponad 1000 kilometrów trasach Tour de Pologne, rywalizuje ze sobą ponad setka czołowych kolarzy z całego świata.

Tour de Pologne 2023 to jubileuszowa, 80. edycja wyścigu. Z tej okazji hotel Novotel Kraków City West połączył siły z Czesławem Langiem, by stworzyć niezwykły pokój tematyczny inspirowany najważniejszą imprezą kolarską w Polsce. Już dziś goście mogą spędzić noc w miejscu, które zabierze ich w niezwykłą podróż przez kolejne etapy historii wyścigu od dekad rozbudzającego wyobraźnię niezliczonych miłośników kolarstwa na świecie. To niezwykła, romantyczna opowieść o odwadze i wytrzymałości, o wybitnych jednostkach i pracy zespołowej, o duchu sportowej rywalizacji i triumfie człowieka nad przeciwnościami.

– To kolejny rozdział współpracy naszej marki i naszego hotelu z panem Czesławem Langiem. Jesteśmy dumni, że w ten właśnie sposób możemy wspólnie uczcić tak wspaniały jubileusz. Wierzę, że stworzony przez nas pokój tematyczny nie tylko wzbudzi ciekawość naszych gości, oferując im jedyne w swoim rodzaju doświadczenie, lecz także przyczyni się do wzbogacenia ich wiedzy o historii polskiego kolarstwa i roli, jaką w promocji naszego kraju na arenie międzynarodowej odgrywa Tour de Pologne – powiedział Maciej Naziębłło, Dyrektor Generalny Novotel Kraków City West.

Dominantą wystroju nowego pokoju tematycznego w hotelu Novotel Kraków City West jest instalacja artystyczna zdobiąca ścianę znajdująca się za łóżkiem. Przedstawia ona kolejne etapy dziejów Tour de Pologne spięte w oś czasu za pomocą symbolicznego rowerowego łańcucha, a jej najbardziej spektakularnym fragmentem jest centralny element wykonany z prawdziwego roweru szosowego.

– Novotel Kraków City West to prawdziwy przyjaciel polskiego kolarstwa. Cieszę się, że znów działamy razem i możemy uczcić 80. edycję Tour de Pologne w tak niecodzienny i pomysłowy sposób. Jestem przekonany, że pokój, który wspólnie stworzyliśmy, przypadnie do gustu nie tylko miłośnikom naszego sportu, lecz wszystkim gościom hotelu, którego marka słynie przecież z twórczego podejścia do gościnności – powiedział Czesław Lang, dyrektor generalny firmy Lang Team oraz wyścigu Tour de Pologne, wicemistrz olimpijski i dwukrotny medalista mistrzostw świata.

Pokój inspirowany 80. edycją Tour de Pologne czeka na gości hotelu Novotel Kraków City West od 4 sierpnia 2023 roku.