Nowa aranżacja salonu 4F w Avenidzie Poznań

Firma 4F prawie trzykrotnie powiększyła przestrzeń swojego salonu w centrum handlowym Avenida Poznań. Tu można zostawić również używane ubrania.

REKLAMA

Firma 4F zaprezentowała odświeżony koncept swojego salonu w centrum handlowym Avenida Poznań.

Nowa przestrzeń o powierzchni 467 mkw. zachęca klientów do zapoznania się z poszerzonym asortymentem i wprowadza nowoczesną aranżację wnętrza dla odwiedzających salon znanej marki.

Prawie trzykrotnie powiększona przestrzeń została zaprojektowana z myślą o wygodzie konsumentów podczas zakupów. Klienci mają dostęp do szerszego asortymentu firmy, który skierowany jest do profesjonalistów, jak i amatorów dyscyplin sportowych takich jak bieganie, kolarstwo, tenis czy sporty zimowe. Oferta marki obejmuje odzież, akcesoria i sprzęt do aktywności fizycznej zarówno dla osób dorosłych, jak i dzieci.

Nowa lokalizacja salonu 4F umożliwia klientom Avenidy Poznań zapoznanie się z szeroką ofertą firmy w odświeżonym wystroju wnętrza. Dbałość o każdy detal w przestrzeni sklepu podczas robienia zakupów to odpowiedź na stale rosnące zainteresowanie odzieżą i akcesoriami marki.

Klienci salonu mogą również zostawiać używane ubrania, dzięki czemu otrzymują rabat w wysokości 10 proc. (za każde oddane 10 kg, maksymalnie do 30 proc.), a sklep za każdy przekazany kilogram odzieży przekazuje 1 zł na konto fundacji 4F. Organizacja wspiera dzieci i młodzież, dostarczając sprzęt sportowy, animuje zajęcia z aktywności fizycznej, wspomaga tworzenie boisk i sal gimnastycznych oraz udziela pomocy w rekonwalescencji osób z niepełnosprawnościami. Zaopatruje także w sprzęt ochronny polską służbę zdrowia.