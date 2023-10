Nowa elewacja i przestrzenie funkcyjne. Krakowskie centrum handlowe po dużych zmianach

Nowe Czyżyny zyskały nową elewację, która współgra m.in. z Uchwałą Krajobrazową w Krakowie. Wewnątrz obiektu pojawiło się natomiast udogodnienie dla rodzin.

REKLAMA

Nowe Czyżyny inwestują w rozwój i przechodzą metamorfozę.

Tylko w ciągu ostatnich lat pracami modernizacyjnymi objęto tu m.in. aleje handlowe, strefę restauracyjną, a także otoczenie obiektu, w którym pojawiły się plenerowe strefy relaksu i rośliny przyjazne pszczołom.

Ostatnio prace modernizacyjne w centrum handlowym Nowe Czyżyny w Krakowie skupiły się na najbardziej wizualnej części obiektu – jego elewacji. Fasada budynku przeszła właśnie gruntowną zmianę, zyskując nowoczesny design. Dotychczasowy jasno szary front centrum handlowego został pokryty eleganckim grafitowym kolorem.

Na elewacji, przy głównych wejściach do budynku, pojawiły się także drewnopodobne, ozdobne żerdzie, które zainspirowane są lamelami. Dodatkowo, przy wejściach do Nowych Czyżyn zmodernizowano zewnętrzne oświetlenie, które dziś jest w pełni energooszczędne.



Jak podkreślają przedstawiciele centrum, celem przeprowadzonej modernizacji była nie tylko poprawa wyglądu centrum handlowego. Prace polegały również na dostosowaniu układu i wielkości logotypów na elewacji do Uchwały Krajobrazowej w Krakowie.

– Zakończone właśnie prace były pierwszymi pracami modernizacyjnymi na elewacji od otwarcia obiektu dwie dekady temu. Dzięki nim Nowe Czyżyny zyskały nie tylko nowoczesny wygląd, ale lepiej teraz odzwierciedla wielowymiarowe zmiany, jakie zaszły wewnątrz - w jego przestrzeni handlowej i ofercie – mówi Paweł Dolański z firmy Greenman Poland, która zarządza Nowymi Czyżynami. – Od strony wizualnej, dzięki pracom, centrum handlowe doskonale wpisało się w miejskie otoczenie i sąsiadujące z nim osiedla mieszkaniowe, a także – co istotne – oparło swoją metamorfozę na zasadach, jakie dziś rządzą się w przestrzeni publicznej w Krakowie. Był to dla nas niezwykle ważny aspekt tej zmiany – dodaje.

Ale zmiany zaszły nie tylko na elewacji. Jednocześnie prace prowadzone były wewnątrz obiektu, gdzie niedawno otwarto specjalnie zaaranżowany pokój dla opiekuna z dzieckiem. To wydzielone miejsce, w którym można w komfortowych warunkach przewinąć i nakarmić pociechę.



Pokój wyposażono m.in. w przewijak, podgrzewacz do butelek z mlekiem, kuchenkę mikrofalową, a także w wygodny fotel i zabawki dla malucha. Nie brakuje tutaj także dostosowanych do potrzeb dziecka i opiekunów toalet. Sama przestrzeń jest natomiast pełna kolorów i przypomina dziecięcy pokój.