Nowa kolekcja baterii w portfolio znanego producenta

Czysty, prosty i wyrazisty w formie design - takie cechy ma nowa kolekcja baterii kuchennych szwajcarskiej marki Franke.

REKLAMA

Bateria kuchenna to przedmiot, z którym obcujemy na co dzień. Dotykamy jej po wielokroć przygotowując posiłki, robiąc herbatę, opłukując owoce, sprzątając. To jest idealny kontekst do zmierzenia się z projektem ikonicznym. Właśnie z tą myślą powstała bateria Icon, której prosta, czytelna forma skupiona jest na realizowaniu funkcji. Nowość Franke stawia na produkt minimalny. Oparty na przyjaznej, krągłej i zaoblonej linii. Powstałej poprzez odejmowanie, a nie dodawanie. Jak w naturze - w której projektanci poszukiwali inspiracji - gdzie nie ma racji bytu to, co jest zbędne.

Bateria Icon dostępna jest w wersji z wyciąganą i stałą wylewką. W obu przypadkach strumień laminarny uzyskuje się dzięki specjalnemu aeratorowi. Powoduje on, że woda płynie cicho i w zwartej, krystalicznej postaci. Nie rozpryskuje się na boki, jest odpowiednio napowietrzona, zatem oszczędzamy na jej zużyciu. Wersja z wyciąganą wylewką ma dodatkowo funkcję prysznica. Natomiast skondensowany strumień służy do napełniania naczyń i ułatwia pozbywanie się większych zabrudzeń.