Nowa kolekcja IKEA dla dzieci powstała z troską o oceany

IKEA wprowadza dziecięcą kolekcję, której przyświeca troska o ocean. Firma chce zainspirować najmłodszych do poznawania podwodnego świata, a wykorzystuje do tego produkty powstałe z materiałów z recyklingu.

REKLAMA

Kolekcja BLÅVINGAD powstała z zamysłem wsparcia dzieci w ich dążeniach do podnoszenia świadomości o zanieczyszczeniu wód, a także zainspirowania ich do dalszego poznawania podwodnego świata i żyjących tam niesamowitych stworzeń.

Do wykonania przedmiotów wchodzących w skład kolekcji wykorzystano materiały wytworzone z odpadów plastikowych zebranych do 50 km od linii brzegowej.

Zabawa kształtuje człowieka. IKEA wie, że dla dzieci jest to kluczowy element rozwoju, podczas którego nawiązują pierwsze relacje, uczą się współpracy i poznają świat. Z panelu IKEA Kids' Advisory Panel 2020 wiadomo, że dzieci są bardzo zainteresowane oceanem. Chcą, aby dorośli wysłuchali ich obaw, ponieważ troska o ocean jest kluczowym elementem dbania o planetę. Kolekcja BLÅVINGAD powstała z zamysłem wsparcia dzieci w ich dążeniach do podnoszenia świadomości o zanieczyszczeniu wód, a także zainspirowania ich do dalszego poznawania podwodnego świata i żyjących tam niesamowitych stworzeń.

Z okazji Dnia Dziecka w maju tego roku na Instagramie IKEA został zorganizowany konkurs na ulubionego pluszaka i okazało się, że najwięcej głosów zebrała świnka KNORRIG oraz dinozaur/brontosaurus JÄTTELIK. Sądząc po zaangażowaniu, nie tylko dzieci kochają mięciutkie pluszaki. Teraz tuż obok nich pojawią się inni pluszowi przyjaciele - ci z podwodnej krainy!

Swój świat pomogą odkryć dzieciom: wielki wieloryb, w którego pysku jest miejsce na piżamę lub skarby, dostojna orka, przyjazny delfin, sędziwy żółw oraz wesoła ośmiornica BLÅVINGAD. Spotkać ich można także w innych elementach kolekcji np. na pościeli, czy morskim dywanie zmieniającym podłogę w otwarte morze – podczas zabawy trzeba tylko uważać, by nie wypłynąć na nieznane wody.

Nowa kolekcja BLÅVINGAD od IKEA, fot. mat. prasowe IKEA

Za pomocą mini wędek dzieci mogą oczyścić wodę z odpadów, uważając na morskie stworzenia w grze edukacyjnej lub stworzyć własną łódź podwodną z pomocą zestawu do zabawy z dołączonymi pięcioma postaciami. Członkowie załogi zostali wykonani z materiałów pochodzących z recyklingu z poprzedniej produkcji IKEA.

Wszystkie artykuły IKEA są projektowane zgodnie z zasadami Demokratycznego Wzornictwa, gdzie równocześnie liczą się piękna forma, funkcja, zrównoważony rozwój, jakość i przystępna cena.

W podmorskich głębinach

Po zabawie na lądzie, dzieciom wtulonym w pościel w morskie motywy przyśni się podwodny świat pełen cudów. Dostępnych jest wiele wzorów przedstawiających wodne stworzenia – od malutkich koników morskich po tajemnicze płetwale błękitne. Oprócz klasycznych maskotek nocnym markom zasnąć pomoże LED-owa lampka-ośmiornica. Maluch nie musi bać się ciemności przytulając się do pluszowej ośmiornicy ze świecącą główką, a rodzic może być pewny, że dziecko jest w dobrych rękach… a raczej mackach. Jak wszystkie lampy dziecięce w IKEA, ośmiorniczka przetestowana została według jednych z najsurowszych norm bezpieczeństwa na świecie. Zasypiając pod baldachimem KURA pokrytym wzorem z morskimi stworzeniami, jest szansa, że poczują łagodne kołysanie łódki i delikatną morską bryzę, zanim odpłyną głęboko do krainy snów.

„Wszyscy jesteśmy zależni od czystych i tętniących życiem oceanów. Dlatego nasza praca nad kolekcją BLÅVINGAD wydawała się wyjątkowo ważna. Wybierając zwierzęta, na których się skupimy, zaczęłyśmy od przestudiowania ich wyglądu i ekspresji. Wykorzystując następnie szkice zdecydowałyśmy, co nadaje się na wzór, a co na zabawkę pluszową czy nadruk na poduszce. Mamy nadzieję, że te zabawne produkty stworzą wrażenie bycia otoczonym oceanem i wzbudzą ciekawość na temat podwodnego życia” – opowiadają o kolekcji projektantki IKEA Sissi Edholm i Lisa Ullenius.

Lepsze życie w domu

Kolekcja BLÅVINGAD wpisuje się w szerszą wizję IKEA, zgodnie z którą zabawę traktujemy jako kluczowy element lepszego życia w domu. Od pluszaków i wypełnienia poduszek po dywany i akcesoria do przechowywania, wiele produktów zawiera poliester z recyklingu wytworzony z plastiku, który mógłby trafić do oceanów (OBP), wyłowionego z wody i zebranego na obszarach w odległości do 50 km od linii brzegowej.

Oprócz zabawek w kolekcji znajdziemy zabawny ręcznik z kapturem w kształcie rekina, torby do przechowywania, a nawet lekki plecak, który jest idealny do spakowania rzeczy na wycieczkę na plażę lub do lasu. Wykonany z poliestru z recyklingu, jest wodoodporny i ma kilka kieszeni na duże i małe rzeczy, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. Czy są tu jakieś wilki morskie, którym niestraszne podmorskie przygody?