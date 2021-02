Nowa kolekcja mebli i dodatków do wnętrz inspirowana Afryką

Najnowsza kolekcja mebli i dodatków Miloo Home reprezentuje nowy minimalizm i styl wysublimowanego podróżnika.

Określenie, które dało tytuł nowej kolekcji mebli i dodatków od Miloo Home, odnosi się do kameralnych miejsc wypoczynku w stylu egzotycznych podróży. Urządzane zgodnie z zachodnimi standardami komfortu, ale z wyraźnymi nawiązaniami do kultury i historii regionu, tchną najbardziej szlachetną prostotą. Tak jak w środkowoafrykańskim krajobrazie, również we wnętrzach wspomnianych obiektów dominują naturalne, jasne odcienie – kolory ziemi oraz delikatne tony beżu, szarości i bieli, jakimi mienią się piaski pustyni.

Ta właśnie paleta barw stała się też podstawą nowej kolekcji mebli i dodatków. – Komponując ją, wspominaliśmy swoje dotychczasowe podróże. Staraliśmy się też przywołać wolę odkrywania świata, potrzebę bliskości natury oraz chęć przebywania w harmonijnych i subtelnych wnętrzach – mówi Monika Bielska, dyrektor kreatywny marki Miloo Home.

W najnowszej kolekcji znalazły się m.in. sofy i fotele Caron o nowoczesnych, kubicznych formach, które mają tu za sąsiedztwo stoliki kawowe Lindo oraz oryginalne w swoim kształcie Pawo, stworzony z odpowiednio zabezpieczonego, skamieniałego korzenia. Rys modnego vintage (podkreślony przez ozdobne poduszki Bellagio z wytwornym wypukłym haftem) miękko splata się tu ze stylem eko.

Jednocześnie kolekcja Desert Lodge kojarzy się z gablotą mieszczącą starannie dobrane pamiątki z podróży – niezwykłe dzieła sztuki czy rzemiosła oraz cuda egzotycznej przyrody. Nie brakuje tu również podróżniczych artefaktów, takich jak globusy, drewniane figurki, świece i misy z drewna egzotycznego wypełnionego żywicą, a także ręcznie rzeźbione panele ozdobne i parawany.

Serię urozmaicają ponadto ręcznej roboty wykończenia mebli, wykonane z zastosowaniem różnorodnych materiałów i technik – rzeźbienia, wycinania, malowania itp. Szczególnie intrygujące są meble z linii French Art, komoda wysoka i niska oraz biurko, wyróżniające się niezwykle malowniczym zróżnicowaniem kolorów i zdobień frontów.