Nowa kolekcja Miloni i Studia Rygalik. To zupełnie nowa estetyka mebli drewnianych!

Najnowsza kolekcji Miloni zaprojektowana przez Studio Rygalik odpowiada na zmieniające się potrzeby użytkowe oraz nowe modele pracy. Łączy pasję do świadomego tworzenia i szacunek do natury.

Kolekcja Tuo to zupełnie nowa estetyka mebli drewnianych, wydobywająca piękno litego drewna przy użyciu powściągliwych i przyjaznych w charakterze, organicznych form. Łączy precyzyjny proces rzemieślniczy z zaawansowanym wzornictwem, a całość dopełniają nowoczesne rozwiązania technologiczne. Na kolekcję składają się: biurko, regał modułowy oraz rozkładany stół na cokole, które doskonale będą pasowało zarówno do wnętrz mieszkalnych, jak i biurowych. Tuo odpowiada tym samym na zmieniające się potrzeby użytkowe oraz nowe modele pracy.

Biurko Tuo łączy mebel wykonany w całości z drewna litego z elektryczną regulacją wysokości. Biurko charakteryzuje blat o miękko frezowanych krawędziach oraz stabilna podstawa o subtelnie organicznej linii. Klasyczna wersja biurka o czterech, uniwersalnych wymiarach blatu uzupełniona została o wariant z podnoszonym blatem, co pozwala na perfekcyjne dostosowanie wysokości mebla do sylwetki oraz preferencji użytkownika, zapewniając jednocześnie komfortowe warunki pracy - zarówno na siedząco, jak i na stojąco. Nowoczesny mechanizm został dyskretnie ukryty w drewnianej obudowie, co pozwoliło zachować ciepły, domowy charakter biurka.

Miękka, organiczna forma systemu regałów modułowych Tuo wypracowana została poprzez wyraźne zaokrąglenia rantów oraz wyoblone wykończenie krawędzi półek i elementów konstrukcyjnych. Uniwersalne wzornictwo i wykonanie z naturalnego, ciepłego materiału jakim jest drewno dębowe pozwala na zastosowanie regału zarówno w przestrzeniach biurowych, jak i w tzw. biurze domowym lub wnętrzach mieszkalnych. Specjalnie opracowany system łączenia elementów regału umożliwia personalizację poprzez możliwość konfiguracji jego wysokości i szerokości.

Stół Tuo to innowacyjne i wyjątkowe na rynku rozwiązanie rozkładanego stołu na cokole wykonanego z litego drewna. Zgrabna, organiczna forma stołu nie przeczy jego znaczącym wymiarom i niezawodnej stabilności. Nowoczesny, trwały, a przy tym łatwy w użytkowaniu mechanizm rozkładania pozwala na dostosowanie długości blatu do spotkań w większym gronie. Podczas gdy blat i cokół wykonane są z drewna dębowego, współczesny charakter stołu podkreślony został dodatkowo dzięki zastosowaniu metalowej podstawy. Stół Tuo doskonale sprawdzi się jako miejsce rodzinnych biesiad, a także biznesowych spotkań.