Nowa kolekcja polskiego producenta. Powstała z szacunkiem do tradycji i pracy ludzkich rąk

HopOnTop to projekt oparty na szacunku do tradycji i pracy ludzkich rąk. To dyskusja na temat miejsca kryształu w naszych domach. Przede wszystkim jednak to projekt pokazujący jak odczarować szlifowane szkło. Jak je oswoić i go używać - nie od święta i przy specjalnych okazjach, tylko na co dzień. Zobaczcie nową kolekcję Huty Julia.

REKLAMA

Kolekcja HopOnTop zaprasza do zabawy. Przekracza bariery klasycznej etykiety kryształu. Zachęca do używania. Nalej, nasyp, nałóż, przechowaj... Wprowadza tradycję zdobionego szkła i jego szlachetność w codzienność - rozbłyski na powierzchni naczyń, cenny szlif i subtelny dźwięk. HopOnTop to grupa naczyń, których funkcję możemy odkrywać na nowo. Samodzielnie znajdować zastosowanie dla poszczególnych elementów układanki.

Huta Julia stworzyła tę kolekcję we współpracy z projektantką Magdaleną Gazur, która na co dzień pracując z ceramiką bolesławiecką, doświadcza wartości tradycji i rzemiosła. Kryształ stał się dla niej nowym medium do odkrywania nowych przestrzeni, form i zjawisk związanych ze sferą stołu. Ten z Huty Julia szczególnie mocno osadzony jest w tradycji Karkonoszy i kulturze regionu. Jest wyjątkowy w swej klasycznej formie, a także w nowej, współczesnej odsłonie.