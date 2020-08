Nowa koncepcja biura od PearsonLloyd

Stworzony przez światowej sławy studio projektowe PearsonLloyd system mebli biurowych to zarówno nowa linia projektów, jak i koncepcja biura, które łączy różne funkcje w obrębie jednej przestrzeni.

REKLAMA

Świat się zmienia, a my zmieniamy się wraz z nim. Stabilność i jednocześnie umiejętność elastycznego dopasowania do nowych realiów, to kluczowe czynniki sukcesu dynamicznych organizacji. PORTS to zarówno linia produktowa, jak i nowa koncepcja biura, które łączy ludzi, pomysły i różne funkcje firmy – wspierając sukces w biznesie.

System PORTS został stworzony przez światowej sławy londyńskie studio projektowe PearsonLloyd, które może się poszczycić tak oryginalnymi realizacjami, jak choćby projekt kabiny klasy biznes dla firmy Lufthansa oraz pokoje WorkLife dla sieci Intercontinental Hotel Group. Studio należące do Luke’a Pearsona i Toma Lloyda stworzyło także kultową serię mebli PARCS dla firmy Bene. W 2009 roku PARCS dokonał rewolucji na rynku aranżacji biur, wprowadzając zupełnie nową koncepcję przestrzeni wspierających współpracę.

Wraz z pojawieniem się system PORTS, dziesięcioletnia historia pełnej sukcesów współpracy między ekspertem biurowym Bene a firmą PearsonLloyd zatoczyła koło - jeszcze przed oficjalną premierą PORTS zdobyło najbardziej prestiżowe nagrody w obszarze designu użytkowego „Red Dot Design Award: Best of Best” oraz „iF Gold Award 2020”.

- PORTS to obietnica inspirującej współpracy i produktywnej interakcji. Trzy linie produktów - Table, Lounge i Storage - uzupełniają się wzajemnie, odzwierciedlając potrzeby współczesnych liderów. Można je łączyć w celu optymalnego dostosowania do potrzeb firmy i jej pracowników w nowoczesnym środowisku pracy. To własnie nasza interpretacja hasła „lead together - wyjaśnia Michael Fried, członek zarządu ds. Sprzedaży, marketingu i innowacji w Bene.

PORTS to wielofunkcyjny hub, działający jak jeden organizm o wysokiej wydajności. Strefy biurowe, które kiedyś funkcjonowały oddzielnie, zostały połączone w wielofunkcyjną przestrzeń, która ułatwia współpracę, a jednocześnie wspiera jednostki. Trzy moduły - PORTS Lounge, Table i Storage - można łączyć na różne sposoby, aby wspierały codzienna pracę. Półprzezroczyste przegrody umożliwiają zaś podział przestrzeni zgodnie z potrzebami indywidualnych pracowników i grup. Stworzone w taki sposób stacje robocze będą idealnym miejscem odosobnienia. Wspólny stół stanie się zaś centralnym punktem projektu, stymulującym wymianę pomysłów i tworzenie nowych idei.

- Rynek mebli i koncepcji biurowych jest nadal definiowany według starych standardów pracy, bez uwzględnienia rzeczywistych potrzeb użytkowników. Takie podejście nie uległo zmianie od ponad wieku. PORTS oferuje nowe spojrzenie na biuro i jego funkcje, a dzięki temu możliwość indywidualnego zdefiniowania jego wyglądu czy funkcjonalności - mówi Tom Lloyd.

- Prywatne biuro powoli znika. Menedżerowie stają się bardziej otwarci, chętni do współpracy, demokratyczni i młodsi. Dlatego potrzebują przestrzeni i czasu, aby zaplanować, w jaki sposób chcą zarządzać swoimi firmami i wspierać kreatywność - dodaje Luke Pearson.