Nowa marka elastycznych biur w Gdańsku. Wnętrza zainspirowane Laboratorium Dextera

W gdańskim biurowcu spod kreski trójmiejskiego oddziału APA Wojciechowski, Format, ruszyły nowe biura flex. Wnętrza zaprojektowało Roark Studio, które inspirowało się Laboratorium Dextera.

W biurowcu Format w Gdańsku otworzył się collab - nowa marka elastycznych powierzchni biurowych stworzona pod szyldem firmy deweloperskiej Torus.

W parterze budynku przygotowano 260 stanowisk pracy dostępnych w różnych wariantach podziału, ponadto z jedną większą powierzchnią dla blisko 90 osób.

Pracownia Roark Studio przygotowała nietuzinkowy projekt aranżacji wnętrz inspirowany serialem Laboratorium Dextera.

Flexowe laboratorium

Collab wystartował z początkiem września. Zlokalizowany jest w parterze biurowca Format, gdzie przygotowano 260 stanowisk pracy, a różnej wielkości moduły pomieszczą od 2 do nawet 37 osób. Zaprojektowano również specjalną, wydzieloną przestrzeń z własnym wejściem i serwerownią, która docelowo pomieści 86 pracowników - w segmencie flexów jest to oferta dla dużego klienta. Collab zapewnia niezawodną infrastrukturę IT klasy biznes z symetrycznym łączem, jednocześnie oferuje dedykowane rozwiązania dla podmiotów z własnym dostawcą IT.

collab_wizualizacja 06.jpg

Pracownia Roark Studio przygotowała nietuzinkowy projekt aranżacji wnętrz inspirowany serialem Laboratorium Dextera, i ten laboratoryjny klimat czuć dosłownie wszędzie. Meble z segmentu premium i w szwedzkim designie - biurka z regulowaną wysokością blatów czy najnowsze na rynku, ergonomiczne fotele - dostarczyła firma Kinnarps. Osoby – przedsiębiorcy czy podmioty gospodarcze mogą adresowo zarejestrować działalność w budynku.

Dobra architektura i lokalizacja

Biurowiec Format, w którym otworzył się collab, zlokalizowany jest w biznesowej części Gdańska, na granicy Oliwy i Przymorza. Budynek ma 5 kondygnacji nadziemnych, a jego łączna powierzchnia najmu to blisko 16 tys. m kw. Jest świetnie skomunikowany – znajduje się w sąsiedztwie dworca PKP/SKM Oliwa, zapewniając komfortowy i szybki dojazd do pracy zarówno mieszkańcom Gdańska, jak i Sopotu, Gdyni czy okolicznych miejscowości. Kursują tam również pociągi dalekobieżne, np. Pendolino, co czyni to miejsce łatwo dostępnym także z perspektywy innych miast w Polsce.

Firma Torus planuje wybudować jeszcze dodatkowe, bezpośrednie przejście na peron, co jeszcze bardziej podniesie komfort dojazdów i podróżowania. W praktyce oznaczać to będzie, że wysiadając np. z kolei miejskiej, w niespełna minutę będzie się w biurze.

Biurowiec ma dużą liczbę miejsc parkingowych - łącznie 396, a także rozbudowaną infrastrukturę dla rowerzystów (miejsca postojowe na zewnątrz budynku i specjalne strefy na parkingach podziemnych, ponadto szatnie z prysznicami i szafkami).

W planach jest także stworzenie zewnętrznej strefy sportowej – boisk do gry w koszykówkę i siatkówkę. Format zaprojektowany został przez Trójmiejski Oddział pracowni APA Wojciechowski Architekci.

Mixed-use w sąsiedztwie

Firma Torus zakupiła niedawno sąsiedni teren, gdzie na pofabrycznym terenie planuje zrealizować wielofunkcyjną inwestycję, co jeszcze bardziej podniesie atrakcyjność tej lokalizacji.