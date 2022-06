Nowa miejscówka w Katowicach. Poznajcie Kato Urban Corner

Kato Urban Corner to nowy punkt na mapie Katowic. To wystawa, miejsce spotkań i przestrzeń do realizacji ciekawych warsztatów, otwarta dla mieszkańców i osób z całego świata. Miejsce stworzone przez Mamy Projekt, a zaprojektowane przez Wzorro i Młode Studio.

REKLAMA

KATO Urban Corner to nowe miejsce w Katowicach.

To nie tylko wystawa, ale też miejsce spotkań i przestrzeń do warsztatów.

Za projektem stoją Mamy Projekt.

KATO Urban Corner zostało otwarte na początku czerwca br. przy katowickim rynku. Przychodząc tu można zobaczyć interaktywną wystawę o celach zrównoważonego rozwoju, zagrać w gry online oraz wziąć udział w licznych wydarzeniach. Twórcy projektu jest Mamy Projekt: Kuratorkami: Joanna Studzińska i Małgosia Żmijska (Mamy Projekt). Aranżacją i oprawa graficzną wystawy i strony zajęło się Wzorro i Młode Studio.

To wystawa, miejsce spotkań i przestrzeń do realizacji ciekawych warsztatów, fot. mat. prasowe

Wystawa o zrównoważonym rozwoju

Sama wystawa jest pomyślana jako proces, który w kilku krokach pozwala nam na wyciągnięcie wniosków i wprowadzenie ich w życie.

Kato Urban Corner to nowy punkt na mapie Katowic, fot. mat. prasowe

Na początku zapoznajemy się z 17 Celami Zrównoważonego Rozwoju na przykładzie Katowic, następnie dowiadujemy się jak można je realizować w mieście, a na koniec otrzymujemy szansę przymierzyć je do siebie i poznać proste sposoby na to, jak my możemy przyczyniać się codziennie do ich spełniania. Wystawa została przetłumaczona również na język angielski, dzięki czemu osoby z zagranicy mogą korzystać z tej atrakcyjnej przestrzeni.