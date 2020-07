Nowa normalność. Biura szykują się na powrót pracowników

Właściciele i zarządcy biurowców muszą zmierzyć się z nową rzeczywistością. Powrót pracowników oznacza dla nich wyzwania związane z ochroną zdrowia w czasie pandemii.

Jednym z etapów znoszenia ograniczeń w polskiej gospodarce jest powolne odchodzenie od pracy zdalnej. I choć eksperci przewidują, że skutki epidemii koronawirusa i obostrzenia z tym związane zostaną z nami jeszcze na długo, to firmy wprowadzają już rozwiązania, które mają przyspieszyć powrót do normalnego trybu pracy.

- Wracamy do biur, ale nie będą one już tym czym były kiedyś. Nastała nowa normalność. A w niej priorytetem są elastyczność, efektywność i przede wszystkim bezpieczeństwo – uważa Jakub Jędrys, dyrektor działu doradztwa budowlanego i projektowego Savills. Firma doradcza Savills postanowiła pomóc najemcom powierzchni biurowych publikując poradnik „Powrót do biura”.

Zadaniom tym starają się sprostać również największe kompleksy biurowe. Tak jest między innymi w łódzkim Textorial Parku, gdzie na tryb pracy home office przeszła większość działających tam firm. Teraz zaczynają stopniowo wracać. Co ich czeka?

- Jesteśmy przekonani, że za chwilę nastąpi powszechny powrót do biurowej rzeczywistości. Jest ona jednak inna niż ta, którą znaliśmy dotąd. Zmieniły się zasady relacji między ludźmi, co wymusiło nowe rygory związane z aktywnością pracowników w przestrzeniach biurowych. Jesteśmy na to gotowi – zapewnia Anna Banaś, prezes St. Paul's Developments Polska, właściciela łódzkiego zespołu biurowego Textorial Park.

Ostatnie tygodnie w łódzkim parku biurowym przy ul. Fabrycznej upłynęły na wypracowaniu nowych standardów, które pozwolą na funkcjonowanie biur w warunkach tzw. new reality.

– Wdrażamy wszelkie dostępne na rynku rozwiązania techniczne sprawdzone już na świecie. Przy zachowaniu odpowiednich procedur, będzie tu bezpiecznie i równie komfortowo jak wcześniej – zapewnia prezes Banaś.

Największy nacisk położono na profesjonalną dezynfekcję obiektu. Właśnie w tę metodę zapobiegania zakażeniom gospodarze Textorial Park zaangażowali największe środki. Ozonowaniem zostały objęte wszystkie wspólne przestrzenie. W holach oraz wejściach do budynków Textorial Parku ustawione zostaną lampy UV, skutecznie niszczące drobnoustroje. Przy ich pomocy dezynfekowane będą również toalety.

W recepcjach oraz przy wejściach zwiększono liczbę pojemników z płynami do dezynfekcji. Każda osoba wchodząca do budynku zobowiązana będzie do odkażania rąk. Wszystkie powierzchnie wspólne, takie jak windy, klamki, poręcze i toalety, będą co godzinę myte i dezynfekowane przez serwis sprzątający.

Aby nie dotykać klamek zamontowano na nich specjalne pochwyty umożliwiające otwarcie drzwi łokciem. Zmienia się również organizacja ruchu, zasady dostępu do parku biurowego oraz kontaktu z osobami z zewnątrz.