Nowa odsłona Muzeum Bursztynu w Gdańsku

Zwiedzający Muzeum Bursztynu już niebawem będą mogli skorzystać z wielu nowych atrakcji, w tym interaktywnych luster oraz 19 ekranów multimedialnych.

REKLAMA

W dniach 8-18 listopada 2021 roku Muzeum Bursztynu będzie wyłączone ze zwiedzania z powodu prowadzonych prac technicznych.

W ciągu 10 dni zamontowany zostanie drugi ekran multimedialny o powierzchni 21 m kw. Przygotowana zostanie i otwarta nowa wystawa czasowa.

Po ponownym otwarciu zwiedzający będą mogli skorzystać z wielu nowych atrakcji w tym interaktywnych luster oraz 19 ekranów multimedialnych.

Przeczytaj także >> Coraz bliżej do rozbudowy Muzeum Powstania Warszawskiego. Miasto przekazało działkę

– Przerwa techniczna w Muzeum Bursztynu potrwa dokładnie 10 dni, ale wykorzystamy ją również na przygotowanie wielu atrakcji wpisujących się program nadchodzącego Jarmarku Bożonarodzeniowego. Od 19 listopada w naszym oddziale dostępne będą nowe instalacje multimedialne, które przygotowaliśmy od dwóch lat z myślą o najmłodszych i dorosłych, wyłączone do tej pory z użytku ze względu na pandemię COVID-19. Są to kąciki edukacyjne, wirtualna przymierzalnia bursztynu, kilkanaście interaktywnych filmów animowanych, wirtualne mapy oraz ściana multimedialna. Nowe tajemnice bursztynu będzie można odkrywać także dłużej. Podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego Muzeum Bursztynu będzie otwarte w weekendy do godziny 19.00. – mówi Waldemar Ossowski, dyrektor Muzeum Gdańska.

Od 19 listopada do 23 grudnia wydłużone zostaną również weekendowe godziny otwarcia. Podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego w sklepie Muzeum Bursztynu dostępne będą setki produktów i wydawnictw w obniżonych cenach.

Blisko 100 m kw. interaktywnej przestrzeni

Od 24 lipca do 3 listopada br. nowe Muzeum Bursztynu odwiedziło ponad 75 tys. osób. Z powodu pandemii COVID-19 wyłączono wszystkie planowane multimedia, które zostaną po raz pierwszy udostępnione 19 listopada 2021 roku.

– Udostępnienie multimediów w okresie zimowym, gdy napływ turystów spoza Gdańska maleje, to planowe działanie z obawy przed efektem pandemii Covid-19, podyktowane troską o zdrowie zwiedzających. Większość z rozwiązań będzie wymagała dezynfekcji manualnej prowadzonej przez naszą obsługę, ale każdy ze zwiedzających bez obaw będzie mógł na siebie założyć wybrane eksponaty z sal wystawowych, odkryć bursztyn bałtycki na poziomie cząsteczki atomu, bądź przenieść się dotykiem palca do świata sprzed dziesiątek milionów lat. Ponad 20 nowych atrakcji będzie można poznać niemalże codziennie na mediach społecznościowych Muzeum Bursztynu. – dodaje Waldemar Ossowski.

Wśród udostępnionych ekranów największy ma łączną powierzchnię 21 m kw. Będzie można na nim zobaczyć multimedialne pokazy mody bursztynowej prezentowanej na Międzynarodowych Targach Bursztynu i Biżuterii „Amberif”.