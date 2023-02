Nowa odsłona salonu Bimba y Lola w Westfield Mokotów

Otwarcie salonu Gant, a także Bimba y Lola w nowej odsłonie to tylko niektóre nowości w Westfield Mokotów.

REKLAMA

Westfield Mokotów to jedna z największych galerii handlowych w Warszawie.

Znajduje się tu wiele flagowych salonów znanych marek.

W ostatnim czasie otwarto dwie nowe przestrzenie: salon Gant oraz Bimba y Lola po modernizacji.

Od niedawna, odwiedzający centrum handlowe Westfield Mokotów, mogą wstąpić do nowo otwartego salonu Gant. Sympatycy mody i zwolennicy amerykańskiego, akademickiego stylu z odrobiną europejskiego wyrafinowania, z pewnością znajdą tu coś dla siebie. Marka odzieżowa Gant narodziła się w 1949 roku na kampusach uniwersyteckich prestiżowej Ivy League Wschodniego Wybrzeża USA. Styl ten charakteryzuje pewność siebie i casualowa elegancja. Kolekcje Gant oferują swoim klientom najwyższej jakości odzież, obuwie oraz akcesoria zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet. Na początku marka specjalizowała się głównie w białych koszulach. Lecz po pewnym czasie, kolekcje proponowały coraz bardziej ekspresyjne

i odważne kolory, a także wyjątkowe materiały. Zróżnicowanie projektów nowych kolekcji Gant było reakcją marki na coraz większą swobodę panującą w świecie mody i chęć wyrażania siebie poprzez ubiór. Dlatego też, blezer, koszula button-down, chinosy i loafersy to elementy charakterystyczne marki Gant.

Na fanów mody i najnowszych trendów czeka jeszcze jedna zmiana – salon kultowej hiszpańskiej marki Bimba y Lola w nowej odsłonie. Jest on teraz bardziej przestronny i utrzymany w kolorowej, nieco szalonej stylistyce, charakterystycznej dla tej hiszpańskiej marki. Jej kolekcje charakteryzują się przede wszystkim wyrazistą kolorystyką, ciekawymi wzorami oraz nieszablonowymi połączeniami tkanin. Bimba y Lola utrzymuje bardzo bliskie relacje ze sztuką, tworząc swoje kolekcje i kampanie wspólnie z początkującymi artystami, a jej propozycje pokazują zamiłowanie tej marki do awangardy. Oprócz odzieży w salonie można znaleźć również biżuterię, torebki i buty. Poszukiwacze wyjątkowych i niebanalnych stylizacji znajdą modowe perełki w salonie Bimba y Lola znajdującym się w strefie The Designer Gallery na 1. piętrze Westfield Mokotów.