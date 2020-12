Nowa odsłona salonu kuchennego Nolte w warszawskiej Domotece

Salon mebli kuchennych Nolte w Centrum Wyposażenia Wnętrze Domoteka, jest teraz większy i na nową lokalizację. Istotne zmiany zaszły także we wnętrzu.

Nowa odsłona salonu Nolte w Domotece to aż dwukrotnie większa powierzchnia ekspozycyjna – 140 metrów kwadratowych. Prezentowane są na niej kuchnie Nolte w 11 różnych projektach. Charakterystyczne elementy to m.in. aranżacja z lustrzaną wyspą i granatowymi frontami, które zastosowano w kuchni Doroty Szelągowskiej. Oprócz tego pojawia się wiele nowości. W kolekcji Tavola fornir dąb Pinot połączony jest z czarnymi podświetlanymi witrynami, a w kolekcji Manhattan debiutuje kolor Vulkan Eiche (ciepły odcień dębowy z wyraźnym rysunkiem usłojenia i sęków, które nadają wnętrzu rustykalny, przytulny charakter). Miłośnicy naturalnych akcentów znajdą również meble z dekorami imitującymi kamień.

Inna ciekawa propozycja to kolekcja czarnych matowych frontów ze złotą lub srebrną krawędzią, która w nowym salonie prezentowana jest w zestawieniu z frontami Legno (pokrytymi postarzanym dębowym obłogiem). To rozbudowany wariant ekspozycji z poprzedniego salonu, entuzjastycznie przyjęty przez klientów. W nowym salonie nie mogło również zabraknąć jednego z bestsellerów – frontów z kolekcji Portland, pokrytych mieszanką żywicy i cementu. Trójwymiarowa, porowata faktura frontów i ich niejednorodna kolorystyka do złudzenia przypominają beton architektoniczny. Naturalne materiały użyte do produkcji dają za każdym razem niepowtarzalny efekt z nieregularnymi cieniami i przetarciami. Efektowne propozycje wizualne idą też w parze z nowoczesnymi rozwiązaniami kuchennymi. Tu warto wymienić chociażby szuflady kuchenne o udźwigu nawet 80 kg, system elektrycznego otwierania szafek czy winda z elektrycznie podnoszonymi półkami.

– Zróżnicowana oferta mebli kuchennych stanowi jeden z mocniejszych atutów Domoteki. Dążymy do tego, by klienci zyskiwali nie tylko świetnie zaprojektowane produkty, lecz także szerokie możliwości ich dopasowania do własnych gustów oraz walorów przestrzennych konkretnych mieszkań. Salon Nolte w nowej odsłonie idealnie wpisuje się w tę strategię. Wierzymy, że zaspokoi potrzeby najbardziej wymagających klientów – mówi Agata Brzezińska, head of CEE z firmy Pradera, właściciela Domoteki.

Salon w Domotece jest bezpośrednim importerem kuchni Nolte i najstarszym polskim partnerem Nolte Küchen – drugiego co do wielkości producenta mebli kuchennych w Niemczech.