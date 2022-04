Nowa projektantka, kolekcja i showroom. Polski producent mebli zaskoczył

Tym razem uwaga polskiego producenta mebli tapicerowanych skupiła się na słonecznej Saragossie, gdzie po raz pierwszy zaprezentowano nowe produkty. Nobonobo może pochwalić się także otwarciem showroomu w bijącym sercu Hiszpanii – Madrycie i nową projektantką produktu - Ewą Półtorak.

Marka Nobonobo zaprezentowała sofę Lanube, zaprojektowaną przez Ewę Półtorak – nową projektantkę produktu w zespole.

- Od zawsze z pasją i niesłabnącą ciekawością podchodziłam do twórczej pracy w obszarze form użytkowych – mebli. To pozwoliło mi na skuteczny rozwój moich planów i ożywienie ich w postaci realizowanych projektów – mówi Ewa Półtorak. - Po trzech latach pracy w studiu projektowym Enrique Martí Asociados w Walencji, postanowiłam zrobić kolejny krok i stworzyć własną przestrzeń do urzeczywistniania swojej pasji, czerpiąc inspiracje z elementów otaczającego mnie świata. W mojej filozofii pracy, projektowanie zaczyna się od człowieka. Polega na studiowaniu, analizowaniu, obserwacji i zrozumieniu człowieka, jego zwyczajów i stylu życia, a w drugiej kolejności na identyfikacji i nazwaniu potrzeb. Każdy projekt zaczynam z nową ciekawością, wymieniając się wiedzą i doświadczeniem, dzieląc opiniami i wrażeniami tak, by w rezultacie stworzyć produkt, który ułatwi i ulepszy życie codzienne, zwiększy komfort i świadomość użytkownika – dodaje projektantka.

Nowa kolekcja zainspirowana została otaczającym pięknem natury, zmiennością pór roku, dnia, nastrojów. To świeża wizja sofy modułowej zaprojektowanej by tworzyć przestrzeń do odpoczynku, wspólnego spędzania czasu, dzielenia się chwilami, po prostu do… życia. Miękkie i proste formy, a zarazem pokaźne moduły, zapraszają do wypoczynku.