Nowa przestrzeń zabaw dla najmłodszych w Porcie Łódź

W Porcie Łódź otwarto nową przestrzeń zabaw dla najmłodszych. PlayLab to blisko 340 mkw. oferujących zabawę i potężną dawkę wiedzy na temat funkcjonowania otaczającego nas świata.

Port Łódź otworzył właśnie na terenie Centrum nowe kreatywne miejsce – PlayLab - gdzie na maluchy i starsze dzieci czeka mnóstwo atrakcji, warsztatów, a także strefa eksperymentów.

Kreatywna strefa będzie funkcjonowała w Porcie Łódź do końca listopada.

Nauka poprzez zabawę to idealna propozycja dla rodziców i opiekunów, którzy razem ze swoimi pociechami mogą korzystać z przestrzeni PlayLab bezpłatnie i bez ograniczeń czasowych.

Trend uatrakcyjniania rodzinom pobytu w galeriach handlowych utrzymuje się na całym świecie. Również w Porcie Łódź, które do portfolio wielu aktywności i licznych przestrzeni pozwalających spędzić czas w ciekawy sposób, dokłada kolejną jesienną atrakcję. Do końca listopada goście odwiedzający Centrum mogą korzystać z przestrzeni PlayLab, czyli wyjątkowego i kreatywnego miejsca, stworzonego z myślą o najmłodszych, którzy poprzez zabawę poznają zagadnienia związane z nauką i ochroną środowiska.

Strefa PlayLab w Porcie Łódź, fot. mat. prasowe

PlayLab podzielony jest na strefy: optycznych iluzji, doświadczeń fizycznych oraz strefę oceaniczną. Dzieci mogą wziąć tu udział w warsztatach plastycznych, zrobić olbrzymie bańki mydlane, budować konstrukcje z mega klocków, a także dowiedzieć się więcej o aspektach związanych z ekologią i ochroną środowiska. W PlayLab znajduje się też specjalny odwrócony do góry nogami pokój IKEA, w którym każdy może zrobić sobie wyjątkową sesję zdjęciową.

PlayLab dostępny jest bezpłatnie zarówno dla gości indywidualnych Portu Łódź, jak również dla grup zorganizowanych – dzieci z okolicznych placówek oświatowych. Szkoły podstawowe i przedszkola mogą korzystać z przestrzeni od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 14.00, po uprzednim zapisie na konkretną datę i godzinę. Na gości indywidualnych PlayLab czeka od poniedziałku do piątku między godzinami 14.00 a 20.00 i w soboty od godziny 10.00 do 20.00. Przestrzeń jest zlokalizowana obok sklepu BEL-POL. Można z niej korzystać do końca listopada.

Rodziny z dziećmi odwiedzające Port Łódź mogą spędzać czas w Centrum na wiele sposobów. Oprócz PlayLab czeka na nich również Sport Stacja o powierzchni 24.000 mkw., na terenie której znajdują się m.in. bulodrom i pole do minigolfa, 150-metrowa tartanowa bieżnia, boiska do siatkówki, koszykówki, piłki nożnej, zewnętrzna siłownia, ścieżka zdrowia dla dzieci, miasteczko rowerowe, stoły do ping-ponga i szachów, a także strefa treningowa dla psów. Wszystkie atrakcje są bezpłatne, opłata pobierana jest jedynie za wypożyczenie sprzętu do minigolfa. Sport Stacja zlokalizowana jest na zewnętrznych terenach rekreacyjnych Centrum.

Dużą popularnością wśród gości cieszy się również Port Łódź Junior. To nowoczesna sala zabaw zaaranżowana na wzór podwodnego świata. Magicznej atmosfery temu miejscu nadają olbrzymie morskie zwierzęta, takie jak gigantyczna wysoka na 2 piętra ośmiornica, która pilnuje podwodnej łodzi oraz 4-metrowe kraby czy przyjazny wieloryb, przez którego paszczę przechodzimy do krainy wyobraźni. Najmłodsi w Port Łódź Junior mają do dyspozycji również basen z kulkami, a także statek piracki wielkości samochodu dostawczego. Port Łódź Junior wyposażony został dodatkowo w interaktywny ekran. Po włączeniu odpowiedniego programu maluchy mogą poczuć się jak gwiazdy sceny muzycznej albo potańczyć w rytm muzyki. Wszystkie zabawki dostępne w nowym „Juniorze” wykonane są z drewna, drewnianych płyt i wycinanej laserowo sklejki. Sala zabaw zaprasza dzieci w wieku od 3 do 10 lat. Cena za 120 minut niezapomnianej zabawy odbywającej się pod czujnym okiem animatorów–kapitanów wynosi 10 zł.

Dzieci mają ponadto do dyspozycji ponad 1000 mkw. powierzchni placów zabaw, w tym strefę zlokalizowaną na Patio Portu Łódź. W Centrum znajduje się ponadto aż 5 pokoi dla rodzica z dzieckiem oraz wypożyczalnia wózków dla maluchów.