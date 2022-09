Nowa siedziba Alcon w Warszawie. To była prawdziwa rewolucja!

Doświadczenie korzystania z biura nowej generacji, zaawansowane technologie, zróżnicowane przestrzenie do pracy – nowe biuro firmy Alcon w New City na warszawskim Mokotowie przeszło prawdziwą rewolucję. Za proces aranżacji i realizacji projektu odpowiadał zespół Colliers Define.

Colliers Define stanęło przed zadaniem zaprojektowania przestrzeni niemal 4300 mkw. dla Alcon Commercial, globalnego lidera w obszarze okulistyki i producenta wyrobów medycznych w obszarze Chirurgii i Vision Care. Proces obejmował stworzenie strategii środowiska pracy oraz koncepcji designu, nadzór architektoniczny, opracowanie projektu wykonawczego, a także realizację fit-out.

Inkluzywność i różnorodność

Warszawskie biuro Alcon Commercial, funkcjonujące od blisko 26 lat, było dotychczas przestrzenią o tradycyjnym, gabinetowo-korytarzowym układzie z zamkniętymi pokojami, w której pracowało mniej niż 50 pracowników. Okazja do powiększenia i odświeżenia przestrzeni nadarzyła się, gdy firma postanowiła ulokować w Warszawie regionalne centrum usług wspólnych – Alcon Global Services (AGS). Plan AGS w Warszawie zakładał zatrudnienie prawie 200 osób w ciągu pierwszych dwóch lat działalności. W nowym, zaprojektowanym od podstaw miejscu pracy mieli pracować głównie młodzi specjaliści o zróżnicowanych umiejętnościach – od informatyki i finansów, po kadry i dział zakupów. AGS obsługuje zespoły Alcon w regionie EMEA w ich ojczystych językach, więc wielu z nowo zatrudnionych to osoby niepochodzące z Polski.

Każdy projekt nowej powierzchni biurowej daje możliwość ukształtowania przestrzeni, która poprawi doświadczenia pracowników, spełniając jednocześnie unikalne wymagania biznesu. Wytyczne dla nowego miejsca pracy zakładały stworzenie nowoczesnej, sprzyjającej współpracy przestrzeni, która łączy ludzi z różnych środowisk – zawodowych i kulturowych – w jeden zespół - opowiada mówi Dorota Osiecka, partner w Colliers i dyrektor platformy Colliers Define.

- Nowoczesna siedziba AGS w Polsce miała być zaprojektowana w sposób sprzyjający dobremu samopoczuciu i wydajności pracujących tam osób, stając się atutem przy rekrutacji najlepszych pracowników. Najciekawszym wyzwaniem w procesie projektowania środowiska pracy dla Alcon było połączenie różnych pokoleń w jednym, całkowicie nowym dla firmy, modelu pracy hybrydowej – zintegrowanie potrzeb osób pracujących od wielu lat w organizacji, przyzwyczajonych do zamkniętego ekosystemu pracy, z potrzebami osób jeszcze niezatrudnionych, przyzwyczajonych do zwinnych metodyk i transparentności biura. Te dwa światy, które łączyły się w przestrzeni, musiały przejść proces transformacji na podstawie wypracowanej z klientem strategii środowiska pracy – mówi Dorota Osiecka.

Define, Design, Deliver

Realizacja projektu nowego biura Alcon Poland została przeprowadzona według autorskiego podejścia Colliers Define, dzielącego proces transformacji przestrzeni na trzy etapy: Define, Design i Deliver. Eksperci zwracają szczególną uwagę na potrzeby użytkowników i ich zaangażowanie w kształt nowego środowiska pracy (etap Define), opracowanie narracji i języka designu oraz koncepcji projektu wnętrz (etap Design), a także implementację założeń i generalne wykonawstwo zaprojektowanej przestrzeni (etap Deliver).

W kompleksowy proces rearanżacji biura zaangażowany został także zespół Alcon Poland. W pierwszym etapie konsultanci z People & Places Advisory Colliers Define przeprowadzili warsztaty i wywiady z pracownikami firmy, które pomogły zrozumieć potrzeby organizacji oraz charakter pracy poszczególnych osób i działów. Na podstawie analiz jakościowych i ilościowych ukształtowana została strategia otwartego i elastycznego środowiska pracy, które odpowiada na zmianę w modelu funkcjonowania biznesu i usprawnia współpracę w zespołach.

Następnie projektanci z Architecture & Planning Colliers Define w ramach ko-kreacji z Alcon Poland stworzyli język designu i projekt koncepcji aranżacji w oparciu o wytyczne brandu i jego wartości, z określeniem środków wyrazu takich jak kolory, materiały, wzory i formy, czyli elementy mające wpływ na postrzeganie przestrzeni. Przeprowadzone zostało strefowanie biura, czyli ścieżka natężenia języka wizualnego – od minimalistycznych przestrzeni do pracy, po efektowne strefy wspólne, w układach przestrzennych odpowiadających na opracowaną strategię workplace.

Na ostatnim etapie zespół generalnego wykonawstwa Design & Build Colliers Define, współpracując z architektami, prowadził prace fit-out – od kosztorysowania i inżynierii wartości (która pomogła uniknąć zbędnych kosztów) po zarządzanie całą budową.

– Nasz zespół inżynierów, którzy realizowali prace wykonawcze i zarządzali budową od samego początku procesu, współpracował ściśle z architektami i konsultantami odpowiadającymi za koncepcję designu i strategię środowiska pracy a także doradztwo budowlane. Taki in-house’owy zespół Colliers pomógł nam zdjąć odpowiedzialność z klienta i zrealizować projekt bez usterek, w terminach i w założonym budżecie. Dzięki płynnej współpracy naszych zintegrowanych zespołów powstała spójna i efektowna przestrzeń pracy, odpowiadająca celom i wartościom Alcon – mówi Bartosz Jankowski, partner w Colliers i dyrektor platformy Colliers Define.

W naszym projekcie dla Alcon skupiliśmy się na trzech głównych wartościach firmy, zidentyfikowanych jako Klienci – Innowacje – Ludzie, dedykując im poszczególne rozwiązania - podkreśla Dorota Osiecka.

I tak w ramach designu skierowanego do klientów zaprojektowaliśmy Centrum Szkoleniowe Alcon, czyli wyjątkowe miejsce do prowadzenia projektów edukacyjnych dla specjalistów z dziedziny okulistyki, na które składają się Centrum Badań Okulistycznych, laboratorium mokre (tzw. wet-lab), sale konferencyjne i strefy relaksu. Dedykowane elastyczne przestrzenie do spotkań planowanych i ad hoc, a także akustyka sprzyjająca rozmowom i współpracy bez rozpraszania współpracowników, służą innowacjom. Natomiast design zorientowany na ludzi znajduje odbicie w wyposażeniu, uwzględniającym wiele różnych potrzeb pracowników. Mogą oni skorzystać z ergonomicznych biurek i krzeseł, budek akustycznych czy specjalnych wnęk przystosowanych do spotkań. Dla osób pracujących w trybie hybrydowym dostępny jest system hot-desk. Nie brakuje również miejsc do odpoczynku i relaksu: kuchni, kącików kawowych, sal gier, tarasów na dachu. Dzięki tak zróżnicowanym przestrzeniom udało nam się zaprojektować środowisko pracy, które łączy wszystkich pracowników w jeden zespół – pomimo różnic kulturowych, w stylu pracy i potrzebach dotyczących biura – podsumowuje Dorota Osiecka.