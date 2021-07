Nowa siedziba firmy Ugolini w Mediolanie. To projekt Pracowni Barreca & La Varra

Ugolini, producent maszyn chłodniczych do napojów bezalkoholowych i lodów, obchodził 75-lecie istnienia z nową siedzibą firmy w Torrevecchia Pia, na południe od Mediolanu.

REKLAMA

Pracownia Barreca & La Varra zarządzała kompleksowo procesem od projektu architektonicznego, aż po architekturę krajobrazu i aranżację wnętrz. Naczelną zasadą było stworzenie harmonijnej atmosfery w środowisku przemysłowym. Na przykład dwuspadowy dach nadaje dużemu kompleksowi poczucie przytulności. Nowa siedziba zarządu i zakładu produkcyjnego mieści się w trzech budynkach na działce w kształcie trapezu o powierzchni 64 000 m².

Istotnym wyzwaniem było umożliwienie współistnienia biurowca, zakładu produkcyjnego i magazynu na tej samej przestrzeni, zachowując niezbędne wymagania oraz nie ingerując w całość obrazu architektonicznego. Budynek biurowy o powierzchni 3000 m² na nowo interpretuje wizję lombardzkiego wiejskiego domu z otwartym dziedzińcem i mieści cztery duże drzewa, które pomagają ożywić wspólną przestrzeń.

Połączenie materiałów charakteryzuje wnętrze: wykonane ręcznie z dużą dbałością o szczegóły, efekt jest jednocześnie stonowany i wyrafinowany. Na przykład trzy hole są w całości pokryte litym drewnem. Sale konferencyjne i biura zorganizowane są jako otwarte przestrzenie, a duże fronty okienne dają pracownikom poczucie wspólnoty poprzez bezpośredni kontakt wzrokowy.

Wykładziny podłogowe o wyglądzie cementu we foyer mają ten sam kolor co posadzki przemysłowe w fabryce i magazynie, a zatem nawiązują do środowiska produkcyjnego. Z biurami sąsiaduje powierzchnia produkcyjna o powierzchni 5500 m², która jest widoczna bezpośrednio z dużych okien w dziale „Badania i Rozwój”, natomiast magazyn o powierzchni 5700 m2 jest budynkiem wolnostojącym.

Wewnętrzny dziedziniec łączy wszystkie obszary firmy. Miejsca do siedzenia otoczone zielenią i drzewami zachęcają pracowników do spotkań i relaksu na świeżym powietrzu podczas przerw. Cztery duże okrągłe oprawy LED o wysokości trzech metrów i średnicy od siedmiu do dziewięciu metrów, osadzone w ogólnej geometrycznej konstrukcji, są naprawdę niezwykłymi cechami.

Dzięki doskonałemu wzornictwu seria Duravit ME by Starck i DuraStyle nie dominuje w pomieszczeniu, ale harmonijnie wtapia się w ogólną atmosferę, natomiast umywalki i toalety DuraStyle Vital zapewniają doskonałą dostępność w łazienkach bez barier.