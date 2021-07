Nowa siedziba firmy Yareal. Nowoczesna, funkcjonalna i przyjazna pracownikom

Nowa siedziba firmy Yareal znajduje się w kampusowym kompleksie biurowym Lixa. Za projekt blisko 1000-metrowego wnętrza odpowiada pracownia Bit Creative.

REKLAMA

Siedziba Yareal zajmuje całe 4 piętro budynku B, stanowiącego najbardziej kameralną część kompleksu Lixa. Otwarte przestrzenie biurowe zostały wyeksponowane na dwa wewnętrzne zielone dziedzińce, zdecydowanie odróżniające kompleks budowany przez Yareal od sąsiednich biurowców, w większości budynków wysokościowych. Nowoczesne wnętrza nowej siedziby zostały zaprojektowane zgodnie z panującymi obecnie trendami w aranżacji powierzchni biurowej oraz po gruntownej analizie codziennych procesów i specyfiki pracy zespołu Yareal. Przy opracowywaniu aranżacji wzięto również pod uwagę potrzeby sygnalizowane przez pracowników.

– Przenosimy się do reprezentacyjnych przestrzeni Lixa ze śródmiejskiego zgiełku, gdzie trudniej o oddech i ciszę, sprzyjającą komfortowej pracy. Nowa siedziba Yareal zapewnia znakomite warunki w nowoczesnych, jasnych i funkcjonalnych wnętrzach, dostosowanych do współczesnych wymogów. Zmiana biura ma również znaczenie z uwagi na trwającą pandemię, w której bardziej niż kiedykolwiek doceniamy możliwość odpoczynku w dostępnym, przyjaznym i zielonym otoczeniu, pozwalającym na chwilę relaksu, czy zjedzenie lunchu na tarasie, pod gołym niebem. Dodatkową satysfakcję mamy również z tego, że przenosimy się do kompleksu biurowego, który jest naszą najlepszą wizytówką – powiedział Eric Dapoigny, prezes Yareal Polska.

Otwarta, elastyczna przestrzeń

Nową siedzibę w biurowcu u zbiegu ulic Kasprzaka i Karolkowej zaaranżowano w otwartej, elastycznej formule, sprzyjającej bieżącej wymianie wiedzy współpracujących zespołów i partnerów goszczących w Lixa. Tworzące całość wnętrza zostały wizualnie i funkcjonalnie podzielone w taki sposób, aby zapewnić warunki do powstania kameralnej atmosfery. Jednocześnie zaplanowano kilka odizolowanych, niewielkich pomieszczeń, umożliwiających indywidualną pracę w skupieniu. Obok efektownej recepcji udekorowanej starannie skomponowaną zielenią z lobby dla gości, urządzono również kilka półotwartych stref umożliwiających bieżące, mniej formalne spotkania w kilkuosobowych zespołach.

Stanowiska pracy: dopasowane do potrzeb

Stanowiska pracy zostały rozlokowane w sposób uwzględniający potrzeby ekspertów różnych specjalności. W zależności od profilu pracowników, będą zajmowali większe i mniejsze przestrzenie umożliwiające realizację codziennych zadań w przyjaznych warunkach, uwzględniających niezbędne wyposażenie i przestrzeń. Między stanowiskami pracy usytuowano także stoły projektowe, pozwalające na wspólną pracę zespołów projektowych i architektów, korzystających np. z dużych wydruków planów przygotowywanych inwestycji.

Nowoczesna kuchnia ze strefą kawiarnianą