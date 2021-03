Nowa siedziba ING Tech Poland w Katowicach przykładem postcovidowego biura przyszłości

Czy po koronawirusie dalej będziemy pracować w biurach? Większość ekspertów jest przekonana, że tak, bo lwia część biur jest ulokowana w miastach, a to one pozostaną magnesem. Zmieni się za to sposób pracy, a co za tym idzie - rola samych biur. Widać to już w kraju. Na Śląsku powstaje przestrzeń będąca odpowiedzią na postcovidowe wyzwania organizacyjne firm. O nowej siedzibie ING Tech Poland w Katowicach opowiada Mariusz Sosna, Tribe Lead, ING Tech Poland, odpowiedzialny za jej projekt.

W wieku XX wielokrotnie wieszczono upadek miast. Co ciekawe, futuryści tacy jak Marshall McLuhan czy Alvin Toffler przewidywali, że gwoździem do miejskiej trumny będzie cyfrowa łączność, co oczywiście nie okazało się prawdą. Jest wręcz odwrotnie. To m.in. dzięki postępowi technologicznemu, miasta dalej się rozwijają i, według szacunków, do 2050 roku mają w nich mieszkać 2/3 ludzkości (7 mld ludzi).

Od lat mówi się, że nowy globalny porządek będzie oparty o miasta oraz metropolie. Niesie to ze sobą szereg odpowiedzialności i wyzwań, którym muszą one sprostać. Związane jest to nie tylko z wojną o talenty (nowych pracowników – nowych mieszkańców) oraz technologie (startupy, duże firmy, dobrze płatne miejsca pracy). Nakłada się na to konieczność funkcjonowania w warunkach skrajnych (pandemia).

Jedną z odpowiedzi na te zupełnie nowe uwarunkowania społeczne jest kompletna zmiana podejścia w zakresie zagospodarowania przestrzennego. Biura nie mają być wyłącznie miejscami kojarzonymi z open spacem, klimatyzacją oraz wielkimi oknami. Muszą zerwać z domeną rodem z lat 90., wpisując się w nowy ład oraz właściwości miast przyszłości XXI wieku. Naszą ambicją jest aby nowa siedziba ING Tech Poland w Katowicach była śmiałym krokiem w tym kierunku.

Flexi-space, czyli mniej znaczy więcej

Pierwszym założeniem nowej przestrzeni jest brak przypisania biurka dla konkretnej osoby. Przestrzeń biurowa jest z założenia współdzielona i ma budować otwartą kulturę organizacji. Dzięki zastosowaniu koncepcji flexi-space, która zakłada hybrydowe podejście do pracy, zespoły mogą same decydować o sposobie pracy w przestrzeni biurowej. Kiedy część pracowników będzie pracowała w firmie, pozostała grupa będzie wykonywała swoje obowiązki w tym samym czasie, ale zdalnie.

Podczas gdy wszystkie firmy poszukują nowych rozwiązań na czasy post-covid, naszym priorytetem jest zachowanie ducha współpracy i budowanie unikatowych relacji pomiędzy pracownikami, na których budujemy charakter i kulturę naszej organizacji. Chcemy połączyć najlepsze elementy pracy zdalnej (skupienie i pracę własną) z benefitami płynącymi z poczucia wspólnoty i przynależności do swojego zespołu (pracę kreatywną, synergię kompetencji).

Inny ważny element nowej siedziby ING Tech Poland w Katowicach to formuła, w której powstaje. W opracowanie nowych przestrzeni biurowych jest zaangażowana część naszego zespołu. Nie bez powodu miejsce jest wewnętrznie określane jako „Dream Space”. Chodziło o stworzenie idealnej przestrzeni dla pracowników przy ich czynnym udziale (moc sprawcza). Ma to dobitnie podkreślić, że wartości firmy takie jak współpraca i gra zespołowa nie są hasłami na pokaz.

Szeroka współpraca przede wszystkim

Najbardziej wyróżniającym elementem nowej siedziby ING Tech Poland będzie otwarta przestrzeń do kooperacji. Z całkowitej przestrzeni biurowej (14,2 tysięcy m. kw.) wyodrębniono 2 tysiące m. kw. Na tzw. Gravity Point, które stanie się sercem siedziby ING Tech Poland. Będzie to nowoczesna i przestronna przestrzeń wspólna, otwarta nie tylko dla pracowników, ale i lokalnej społeczności. Szeroka współpraca to także jedna z najczęściej przewijających się właściwości miast przyszłości (inkluzywność).