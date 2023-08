Nowa siedziba Tutlo w warszawskiej kamienicy. Zaglądamy do środka!

W połowie czerwca rozpoczęto pracę w nowej siedziby szkoły językowej Tutlo w Warszawie. Przestrzeń zlokalizowana na ostatniej kondygnacji kamienicy w centrum miasta zdominowały markowe barwy związane z firmą oraz wszechobecna zieleń.

Architekci z warszawskiej pracowni PIK Studio zaprojektowali wnętrza nowej siedziby szkoły językowej Tutlo w Warszawie.

Na ostatniej kondygnacji starej kamienicy w centrum miasta zaprojektowano przyjazną dla pracowników przestrzeń pełną zieleni.

W biurze znajdziemy sporo ciekawych przestrzeni zarówno do pracy, jak i odpoczynku.

Architekci z warszawskiej pracowni PIK Studio zaprojektowali wnętrza nowej siedziby szkoły językowej Tutlo. Zlokalizowana jest na ostatniej kondygnacji starej warszawskiej kamienicy, która niedawno przeszła gruntowny remont. Zajmująca blisko 1 tys. mkw. powierzchnia biurowa stworzona została z myślą o pracownikach i ich potrzebach.

We wnętrzach nie zabrakło ciekawych przestrzeni – zarówno do pracy jak i do odpoczynku. Są przestrzenie wspólne, cztery sale konferencyjne, dwie przestrzenie socjalne, okazały chillout room i gabinet prezesów z salą dla gości. Wszystko wyposażone według aktualnych trendów, z naciskiem na możliwość wykonywania pracy o różnym charakterze. Nie zabrakło również budek telefonicznych oraz wygodnych kanap i foteli.

W biurze pracuje zarząd firmy i pracownicy administracyjni – w sumie ponad 100 osób. Zdrowe środowisko pracy zapewniają im między innymi wszechobecne rośliny, które przyjmują formę zielonych ścian, donic z roślinnością czy też swobodnie zwisają zintegrowane z oświetleniem.

Zaprojektowane przez nas szafko-donice z roślinami mają za zadanie oddzielić miejsca pracy przy biurkach od komunikacji. Rośliny zarówno zwisają z sufitów, jak i specjalnie zaprojektowanych do tego stelaży wokół lamp. Rośliny pojawiają się również na ścianach między innymi jako tło do loga firmy – opowiada Paweł Pałkus, architekt i współzałożyciel, PIK Studio.

Całość zdominowały firmowe barwy Tutlo – jest dużo koloru żółtego, przełamanego czarnymi akcentami.