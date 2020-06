Nowa wystawa "Przeciek" w Hydropolis. Co zrobić, aby woda nie przeciekała nam przez palce?

Co zrobić, żeby woda „nie przeciekała nam przez palce", jak w angażujący sposób mówić o poważnych ekologicznych tematach i połączyć je z naszymi codziennymi działaniami. Jak zmiana drobnych nawyków, może wpłynąć na losy planety? Odpowiedzi na te pytania, a także dużą porcję wiedzy o ochronie wody, będzie można znaleźć na wystawie „Przeciek", przygotowanej przez kolektyw „Mamy Projekt" we współpracy z wrocławskim MPWiK oraz Hydropolis. Ekspozycję można oglądać od 6 czerwca 2020 r.

Wystawa „Przeciek" w sposób przystępny dla każdego przedstawia trudny temat malejących zasobów wody i zmian klimatycznych. Twórcy posługują się prostymi odniesieniami do codzienności. Dowiemy się m.in. ile wody potrzeba do wyprodukowania jednej pary popularnych jeansów, a specjalnie przygotowane grafiki i instalacje podpowiedzą, co wpływa na jakość i ilość wody – na przykład, jakie znaczenie mają dla niej lasy, a jakie detergenty używane podczas prania.

– Z dnia na dzień maleją zasoby wody do picia na świecie. Edukowanie o ekologicznym i zdrowym stylu życia to w naszych czasach niezwykle ważne zadanie. We wrocławskim centrum wiedzy o wodzie Hydropolis poprzez zabawę i nowoczesną formę wystawienniczą uczymy, jak korzystać z wody w sposób rozsądny, oszczędny i bardziej efektywny dla przyszłych pokoleń, a także jak woda wpływa na nasze codzienne życie – mówi Marcin Garcarz, wiceprezes MPWiK S.A. we Wrocławiu.

Autorzy wystawy podpowiadają, jak postępować, by najlepiej wykorzystywać odnawialne zasoby wody. W ekspozycji kuratorzy zostawili sporo przestrzeni dla kreatywności zwiedzającego – na przemyślenia i propozycje ratowania stanu wód. Powstało w ten sposób interaktywne miejsce, w którym można wypracować nowe sposoby codziennych ekologicznych działań.

- Wierzymy, że aby zacząć zmieniać nasze nawyki musimy zrozumieć dany problem i poznać sposoby jego rozwiązania. Dopiero wtedy możemy samemu zacząć działać. I o tym jest właśnie "Przeciek": rzetelne dane dotyczące Polski i świata, zrozumiałe grafiki i teksty, a na koniec eko hacki, które pomogą nam świadomie korzystać z zasobów wody – mówi Małgorzata Żmijska z kolektywu „Mamy Projekt" i współautorka przedsięwzięcia.

Celem wystawy jest pokazanie jak realny wpływ na kształt całego świata mają pojedyncze działania każdego z nas.

– Chcemy żeby w przygotowanej przestrzeni każdy czuł się dobrze. Rodzice razem z dziećmi będą mogli wspólnie odkrywać, jak i dlaczego warto chronić zasoby wodne – mówi Joanna Studzińska z kolektywu „Mamy Projekt" i współautorka przedsięwzięcia. – Wystawa została zaprojektowana tak, by zachęcać do interakcji. Dzieci znajdą tam miejsce do własnej aktywności, a rodzice – inspirację, by działać na rzecz środowiska. – dodaje.

Wystawa „Przeciek" ma za zadanie pokazać, jak ważna jest świadoma i odpowiedzialna postawa. Z tego powodu do udziału w projekcie zostali zaproszeni przedsiębiorcy, których działalność bezpośrednio wiąże się z ekologią. – Odpowiedź jest oczywista: woda zawsze była jednym z najcenniejszych żywiołów, a wystawa „Przeciek" może wpłynąć na społeczeństwo i zainspirować do zmiany nawyków, dzięki którym ochronimy zasoby wodne na naszej planecie – mówi Justyna Zborowska z Geberit.