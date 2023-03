Nowa wystawa w Muzeum Narodowym w Warszawie. Bez gorsetu, czyli o polskich rzeźbiarkach

Wiosną 2023 r. Muzeum Narodowe w Warszawie zaprezentuje nową wystawę czasową „Bez gorsetu. Camille Claudel i polskie rzeźbiarki XIX wieku”. Z okazji Dnia Kobiet przypominamy o artystkach, które przełamywały ograniczenia społeczne swojej epoki i odważnie wkroczyły do zdominowanego przez mężczyzn świata rzeźby.

Wystawa w MNW opowie o pionierskiej generacji polskich rzeźbiarek XIX wieku, które przecierały artystyczne szlaki kolejnym pokoleniom kobiet.

W XIX wieku rzeźbiarstwo, wymagające ciężkiej pracy w brudzie i pyle, nadal traktowano jako profesję typowo męską. Ponadto modelowanie nagich ciał w glinie uważano za zajęcie nieodpowiednie dla kobiet. Był to jednocześnie czas kształtowania się ruchów i organizacji kobiecych, które podejmowały walkę o równouprawnienie w różnych obszarach życia. Kobiety zaczęły aktywnie zaznaczać swoją obecność także na polu sztuki rzeźbiarskiej, a do głosu doszło pokolenie artystek, które zabiegały o kształcenie się w tej zarezerwowanej dotąd dla mężczyzn dziedzinie sztuki i uzyskanie profesjonalnego tytułu zawodowego. Wystawa w MNW opowie o pionierskiej generacji polskich rzeźbiarek XIX wieku, które przecierały artystyczne szlaki kolejnym pokoleniom kobiet. Tola Certowicz, Antonina Rożniatowska, Jadwiga Milewska, Natalia z Tarnowskich Andriolli, Maria Gerson-Dąbrowska, Amelia Jadwiga Łubieńska i Felicja Modrzejewska – to tylko niektóre z nich.

Tola Certowicz Akt siedzącego mężczyzny ok. 188887 x 108 cm brąz Muzeum Narodowe w Warszawie, fot. Igor Oleś / Muzeum Narodowe w Warszawie sfotografowane dzięki dotacji z funduszy europejskich „Otwarte Narodowe”

Większość żyła i tworzyła równolegle ze słynną uczennicą Auguste’a Rodina – Camille Claudel (1864–1943), której prace również znajdą się na wystawie. Będzie to pierwsza w Polsce prezentacja prac tej artystki.

Polskie rzeźbiarki XIX wieku – znane za życia i odnoszące sukcesy na krajowych i międzynarodowych wystawach, realizujące zamówienia na rzeźby przeznaczone do ekspozycji w przestrzeni publicznej – na długie lata popadły w zapomnienie. Ich nazwiska i prace nie są dziś znane szerszej publiczności. Wystawa w MNW przypomni o ich artystycznych postawach i dorobku.