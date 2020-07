Nowe biura elastyczne w Krakowie. Imponują nowoczesnym designem

Żółte spiralne schody, drewniane podłogi i industrialne oświetlenie – CitySpace otworzył w Krakowie elastyczną przestrzeń biurową, która przyciąga niestandardowym designem. Nowe biuro w kompleksie O3 Business Campus łączy zalety biura serwisowanego i coworku. Znajdują się tu m.in. gabinety, pokoje relaksu i budki telefoniczne.

REKLAMA

Krakowskie biura CitySpace mieszczą się w kompleksie O3 Business Campus. Zmieniające się potrzeby firm, które w ostatnim czasie spowodowały duży wzrost popularności powierzchni elastycznych, skłoniły operatora do uruchomienia nowej przestrzeni w kolejnym budynku kompleksu. To łącznie pół tysiąca stanowisk pracy na 4 tysiącach mkw. serwisowanej powierzchni biurowej.

Pełen serwis i nowoczesny design

Biura CitySpace są w pełni serwisowane. To oznacza, że operator odpowiada za obsługę recepcji, urządzenia i meble biurowe, serwis sprzątający, wsparcie IT, wyposażenie i zaopatrzenie kuchni oraz opiekę managera biura. – Przestrzeń jest wyposażona kompletnie. Dzięki temu korzystające z niej firmy mogą skoncentrować się na własnym biznesie. To nasz standard, który implementujemy we wszystkich miastach Polski – zaznacza Magdalena Śnieżek, regional manager CitySpace na terenie Polski Południowej. – Biuro w Krakowie jest jednak niezwykłe, bo dwupoziomowe. Postawiliśmy na nowoczesny design i wysoką jakość wyposażenia. Na obu poziomach znajdują się niezbędne do pracy urządzania biurowe, co sprawia, że biuro jest gotowe do pracy od zaraz – dodaje.

Ciemne kolory ścian na korytarzach i mebli kuchennych łączą się ze stonowaną szarością oraz drewnianą podłogą i drewnianymi elementami wykończenia, a to wszystko przełamują dodatki w pastelowych kolorach żółci i czerwieni. Punktem centralnym są spiralne schody o wyrazistym żółtym kolorze, łączące oba poziomy. Bardzo charakterystyczne jest także industrialne oświetlenie. Minimalistyczne wnętrze inspirowane stylem skandynawskim zaprojektowała uznana pracownia Medusa Group. – Efekt końcowy jest imponujący. Niebanalnie zaprojektowana przestrzeń pobudza kreatywność i pozytywnie wpływa na efektywność pracy – twierdzi Magdalena Śnieżek.

Największe w Polsce

W najnowszej przestrzeni biurowej CitySpace dostępne są gabinety i biura typu open space (na wyłączność). Mogą w nich pracować zespoły od kilku do kilkudziesięciu osób. Niektóre biura z niezależnymi wejściami można ze sobą połączyć. Oprócz tego są sale konferencyjne do wynajęcia na życzenie, sale spotkań, pokoje relaksu, budki telefoniczne, recepcja i kilka kuchni.

W nowym biurze CitySpace pracują m.in. doświadczone firmy oraz start-upy z branży IT i budowlanej. Operator już teraz myśli o kolejnej lokalizacji w Krakowie. – Kraków to rynek z dużym potencjałem, dlatego postanowiliśmy jeszcze mocniej rozwijać się właśnie tu – mówi Lisa Zettlin, head of business development CitySpace. – To nasze najmłodsze i największe biuro. Jest dostosowane do potrzeb firm, które oczekują elastyczności wyrażonej w atrybutach takich jak: wielofunkcyjność, pełen serwis, nieograniczona dostępność i możliwość przystosowania do indywidualnych potrzeb – wymienia.