Nowe biuro Archicom we Wrocławiu. Pracownicy czują się w nim tak dobrze jak w domu

Jak zaprojektować biuro, w którym pracownicy będą czuli się jak w domu, a zarazem przestrzeń, która wspiera pracę zespołową, budowanie więzi między pracownikami i symbiozy z wartościami, jakie wyznaje firma? Na to pytanie odpowiedź znaleźli pracownicy firmy Archicom, w nowym biurze w budynku MidPoint71 we Wrocławiu, przygotowanym według projektu pracowni 3XA Architects.

Jak pokazują postpandemiczne badania dotyczące oczekiwań pracowników względem pracy w biurze – aż 64 proc. respondentów stwierdziło, że chciałoby w sposób elastyczny spędzać czas w firmie. Inne badanie wskazuje, że według 70 proc. pracowników biura powinny być projektowane z myślą o zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej osób zatrudnionych. W odpowiedzi na wszystkie te wyzwania, Archicom wspólnie z biurem architektonicznym 3XA Architects przygotował nową przestrzeń dla swojego zespołu.

W nowej lokalizacji nie znajdziemy standardowych sal konferencyjnych, czy monotonnego wyposażenia charakterystycznego dla znanych nam open space’ów. W dobie powszechnej pracy zdalnej wyzwaniem jest zaprojektowanie przestrzeni zachęcającej współpracowników do pracy z siedziby firmy. Priorytetem było więc stworzenie miejsca kojarzącego się z domem, ale posiadającego funkcję biura, które będzie sprzyjać integracji i zlikwiduje wszelkie bariery komunikacyjne.

Elastyczne biura, które dostosowują się do potrzeb pracowników – pozwalają na pracę indywidualną, w skupieniu, a także na dzielenie się pomysłami, kreatywne burze mózgów i budowanie relacji z zespołem to nie jest już opcja, czy możliwa przyszłość. Takie miejsca są koniecznością jeśli chcemy wspierać nasz zespół i nieustannie podnosić jego satysfakcję z pracy. Chcąc odpowiednio zaadresować wszystkie te potrzeby, motywem przewodnim projektu stało się hasło „osmoza”, w znaczeniu przenikania, które odnosi się nie tylko do samego wyglądu biura, ale również przenikania stref wspólnych, prywatnych i półprywatnych. Zjawisko to od dawna jest widoczne w kulturze Archicom – poprzez bycie obok siebie, szanowanie swojej różnorodności i korzystanie z niej do rozwoju indywidualnego i zespołowego. Przebywanie ze sobą wzbogaca nas o nowe doświadczenia oraz wiedzę. Dzięki temu wspólnie tworzymy miejsce, które stawia na indywidualizm, jednocześnie dążąc do łączenia różnych pomysłów i perspektyw, tworząc nową jakość życia – mówi Waldemar Olbryk, prezes Archicom S.A.