Nowe biuro CodeLab. Architektów z mode:lina zainspirował dworzec Wrocław

Nowe biuro CodeLab ma inspirować do kreatywności, wymiany opinii, spotkania z drugim człowiekiem, ale też oddać ducha Wrocławia i... dworca. Do zaprojektowania siedziby zaproszono architektów z mode:lina.

CodeLab ma nową siedzibę w Sagittarius Business House we Wrocławiu.

Za projektem biura stoi pracownia mode:lina.

Dworzec Wrocław Główny został "zaproszony"do biura CodeLab.

Jak sami siebie nazywają, eksperci od zadań specjalnych z CodeLab potrzebowali komfortowego miejsca pracy, które zainspiruje do kreatywności, wymiany opinii i spotkania z drugim człowiekiem. Tę przestrzeń chcieli nierozerwalnie związać z miastem, w jakim się znajduje — Wrocławiem — i do współpracy nad tym założeniem zaprosili architektów z biura mode:lina.

Inspiracją: dworze Wrocław Główny

Bezpośrednie sąsiedztwo biura z dworcem Wrocław Główny stało się inspiracją do „zaproszenia” tej przestrzeni do biur CodeLab. Strefa wejściowa pełna jest odniesień do zabytkowych wnętrz budynku dworca takich jak listwowe sufty i okienka kas biletowych, a drogę w biurze wskazują stylizowane oznaczenia peronów. W jednej z salek konferencyjnych — wagonie, można poczuć zew podróży, gdy z rastrowego suftu neonowy CodeLab puszcza oko do świecącego w ciemności Wrocławia Głównego.

Dworzec Wrocław Główny "zaproszony" do wnętrza nowego wrocławskiego biura projekt Codelab autorstwa mode:lina, fot. Patryk Lewiński

Części wspólne to wycieczka po mieście, który oprócz ceglanych katedr i mostów ma do zaoferowania także dokonania architektury modernistycznej — np. domy handlowe Renoma i Kameleon. Ich opływowe formy i charakterystyczne, odcinające się ciemne gzymsy znalazły swoje odbicie w podziałach i wzorach sufitów i posadzek, wydzielających przestrzeń biura na strefy komunikacyjne i strefy pracy.

Zieleń i... "kaczkoludki"

Gdzieniegdzie zza winkla wychylają się zaoblone portale kamienic zdobiące przejścia do pokojów pracy, a w oddali majaczy rozświetlony, otwarty 24h kiosk „kawa napoje słodycze” — biurowa kafeteria. W tym przekroju przez architekturę Wrocławia nie zabrakło miejsca dla współcześniejszych historii — w biurach CodeLab można przysiąść i porozmawiać w budkach o formach nawiązujących do sławnych Sedesowców.

„Kaczkoludki” - frmujące CodeLab zielone, gumowe kaczuszki, ubrane przez mode:lina w stroje wrocławskich krasnoludków, fot. Patryk Lewiński

Wspólnym elementem wiążącym całość jest zieleń i ukryte w zakamarkach biura „kaczkoludki” - frmujące CodeLab zielone, gumowe kaczuszki, ubrane przez mode:lina w stroje wrocławskich krasnoludków i wspaniale opracowane przez artystów ze studia takie.pany w grafkach zdobiących przestrzenie wspólne.

PROJEKT: CodeLab

DESIGN : mode:lina

ZESPÓŁ PROJEKTOWY: Paweł Garus, Jerzy Woźniak, Alicja Maculewicz

REALIZACJA: Maj 2022

LOKALIZACJA: Sagittarius Business House, Wrocław

POWIERZCHNIA: 500 mkw.

ZDJĘCIA: Patryk Lewiński

GRAFIKI: takie.pany