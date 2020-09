Nowe biuro dermatologicznego giganta w Warszawie. Jest nowocześnie, przyjaźnie i... wygodnie

Galderma jest największą na świecie niezależną firmą dermatologiczną. Powstała w 1981 r. jako joint venture Nestlé i L’Oréal. Od 11 lat stanowi niezależną spółkę. Na polskim rynku marka działa już od 10 lat, zatrudniając obecnie około 70-osobowy zespół. Dermatologiczny gigant postawił ostatnio na nową siedzibę w Warszawie.

Galderma zaprojektowanie i wyposażenie nowej siedziby spółki w warszawskim biurowcu Villa Metro Business House powierzyła firmie Kinnarps. Dużym wyzwaniem było uzyskanie właściwej akustyki biura oraz aranżacja kuchni i jadalni w otwartej przestrzeni, bez możliwości całkowitego zamknięcia pomieszczenia.

Młodzieńczy wygląd

Firmie Galderma zależało na uzyskaniu nowoczesnego, przyjaznego i wygodnego miejsca pracy i spotkań. Ważną rolę odgrywał także aspekt estetyczny biura, ponieważ siedziba lidera dermatologii nie tylko powinna zapewniać pracownikom i gościom komfortowe otoczenie z odpowiednią ilością miejsc do spotkań i pracy kreatywnej, lecz także odznaczać się świeżym, atrakcyjnym wyglądem.

Ciekawym miejscem jest połączona z jadalnią kuchnia, która znajduje się w sercu biura - i, zgodnie ze swoją centralną lokalizacją, służy nie tylko do spożywania posiłków, lecz także stanowi integrujące całą firmę miejsce spotkań.

- Gabinety managerów poszczególnych departamentów firmy powstawały w toku konsultacji z użytkownikami. Dlatego każde z pomieszczeń, dzięki zastosowaniu różnych wykończeń i odmiennej kolorystyki, ma własny charakter. Jednocześnie wykorzystanie w aranżacji wszystkich gabinetów biurek z jednej serii - Oberon - sprawia, że tworzą one razem harmonijną całość. Co więcej, elementy wyposażenia zostały dobrane są tak, aby w czasie nieobecności głównego użytkownika, pokoje mogły stanowić dodatkowe miejsce do spotkań czy pracy w kilkuosobowym zespole – podkreśla Beata Andrzejczak-Okińska, architekt, Kinnarps Polska.

Przestrzeń rekreacyjna została zlokalizowana w pobliżu działu marketingu, z dala od pracującego w ciszy i skupieniu zespołu księgowości. Miejsce to zachęca do kreatywnych spotkań, a także do aktywnego spędzania przerw w codziennych obowiązkach. Strefę chillout z charakterystyczną sofą LeMur uzupełnia kilka różnorodnych typów siedzisk, takich jak niskie pufy, piłki do pilatesu oraz wiszące fotele ogrodowe.

Inwestor: Galderma Polska

Metraż: 500 mkw.

Lokalizacja: Budynek Villa Metro Business House, Warszawa

Liczba stanowisk pracy: 34

Termin realizacji: kwiecień 2020

Architekt: Beata Andrzejczak-Okińska

Projekt oraz wyposażenie: Kinnarps Polska

Fitout: Quadrature Group

Zabudowy stolarskie: Arbre