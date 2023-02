Nowe biuro Kuehne+Nagel w Warszawie. Za projektem hybrydowego biura stoi pracownia Carbon Architecture

W Warszawie otwarto pierwsze w Polsce biuro pracy hybrydowej Kuehne+Nagel znajdujące się w kompleksie The Park Warsaw. Za projektem biura stoi pracownia Carbon Architecture.

Naszym celem było zapewnienie pracownikom przyjaznego i komfortowego środowiska pracy i reagowanie na ich zmieniające się potrzeby. To właśnie dlatego, podczas pandemii, zmieniliśmy model pracy pracowników biurowych, który obowiązuje do dziś. Nowe biuro hybrydowe jest odpowiedzią na chęć dostosowania przestrzeni do nowych realiów pracy – Wojciech Sienicki, dyrektor zarządzający, Kuehne+Nagel w Polsce.