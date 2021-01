Nowe biuro Oracle w Warszawie. Ponadczasowy projekt Massive Design

Współczesne w formie, ale klasyczne w wyrazie nowe biuro Oracle ma służyć pracownikom i klientom przez długi czas. Massive Design stworzyli interesujący projekt pełen nawiązań do natury, który charakteryzuje poszanowanie dla klasycznych wartości estetyki i funkcjonalności.

Na pytanie jak stworzyć biuro, którego wystrój nie znudzi się po kilku latach, nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Mody i design zmieniają się bardzo dynamicznie i prawdziwym wyzwaniem jest stworzenie ciekawego biura przy zachowaniu klasycznych wartości estetyki oraz funkcjonalności. Ponad dwadzieścia lat praktyki na rynku biurowym pozwala projektantom Massive Design spojrzeć na te kwestie z szerszej perspektywy.

Ponadczasowy design powinien odznaczać się prostotą proponowanych rozwiązań i klasyczną elegancją w doborze materiałów wykończeniowych. Nie chodzi tu jednak o przygotowanie kalek z przeszłości, tylko o wprowadzenie współczesnych rozwiązań i technologii w spójny i przemyślany sposób. Przykładem takiego projektu jest najnowsza realizacja Massive Design przygotowana na potrzeby globalnej marki z branży IT – firmy Oracle.

Proces powstawania aranżacji zbiegł się w czasie w wprowadzeniem nowej identyfikacji wizualnej firmy, gdzie biuro miało stać się również wizytówką opowiadającą o ważnych ideach ludzkich i biznesowych oraz odpowiedzialności za wszelkie działania, które za nimi stoją. Koncepcja Redwood okazała się być doskonałą bazą do stworzenia współczesnego w formie, acz klasycznego w wyrazie biura, którego zadaniem będzie służyć pracownikom i klientom przez długi czas.

– Koncepcja Redwood jest zupełnie nowym podejściem do aranżacji powierzchni biurowych w firmie Oracle. Otworzyła przed nami niezliczone możliwości, ale i była ogromnym wyzwaniem biorąc pod uwagę fakt, że to pierwsze biuro Oracle na świecie zaprojektowane w pełni w oparciu o nową filozofię – wspomina proces Katarzyna Zawadka, Senior Facilities Manager Oracle.

Przywołanie nawiązań do natury poprzez użyte materiały, ich struktury czy faktury pomogło stworzyć bardzo stonowaną w wyrazie, nowoczesną przestrzeń pracy. Pomimo otwartości aranżacji, strefy pracy zostały przygotowane tak, by zagwarantować jej użytkownikom najwyższy poziom, nie tylko w warstwie funkcjonalnej, ale też zapewnić odpowiedni komfort akustyczny. Współczesne wymogi środowiska pracy, a także przeprowadzona analiza potrzeb i sposobu funkcjonowania pracowników Oracle, doprowadziła projektantów z Massive Design do stworzenia indywidualnego w charakterze wachlarza możliwości rozwiązań.

– Najważniejszym zadaniem było stworzenie aranżacji na tyle uniwersalnej i otwartej, by mogła funkcjonować bez dodatkowych zmian w perspektywie dłuższego okresu najmu – mówi Maciej Sawiński, projektant Massive Design