Nowe biuro PepsiCo pełne recyclingu. Tak pracuje gigant w Centrum Praskim Koneser

W budynku Monopol, w Centrum Praskim Koneser w Warszawie, firma PepsiCo otworzyła swoją nową główną siedzibę. Kompleksowe działania w obszarze zrównoważonego rozwoju, które marka stara się wdrażać na co dzień, znalazły odzwierciedlenie w organizacji nowego biura.

REKLAMA

Uroczyste otwarcie nowej siedziby głównej PepsiCo odbyło się 20 maja 2022 r.

Przestrzeń wyposażona jest w nowoczesne i ekologiczne rozwiązania wykorzystujące materiały z recyklingu.

Całkowita powierzchnia nowego biura wynosi 3 547,48 mkw. i zajmuje dwa spośród pięciu pięter budynku Monopol, w którym pracuje zespół PepsiCo.

W ramach programu „Work that Works”, na nowo definiującego miejsce i sposób wykonywania pracy, przystosowano wnętrze i infrastrukturę do wprowadzonej przez firmę pracy w modelu hybrydowym. Przestrzeń wyposażona jest w nowoczesne i ekologiczne rozwiązania wykorzystujące materiały z recyklingu. Wprowadzony system rezerwacji umożliwia ekonomiczne wykorzystanie biura.

Duże otwierane okna dają nieograniczony dostęp do światła dziennego i świeżego powietrza oraz podkreślają przestronność wnętrza. Widok rozpościera się na ulicę Nieporęcką oraz Plac Konesera. Ukazuje on pracownikom siedziby głównej PepsiCo dynamikę tego pełnego pozytywnej energii miejsca. Budynek Monopol posiada dwa szyby windowe oraz tarasy, a dodatkowo urozmaicają go wykusze.

PepsiCo otworzyło nowe biuro w Centrum Praskim Koneser, fot. mat. pras.

– Podczas projektowania biura przyświecały nam dwa główne cele. Po pierwsze chcieliśmy, aby nasi pracownicy czuli się komfortowo w nowej siedzibie i cieszyli się różnorodnością dostępnych w niej przestrzeni. Po drugie, naszym założeniem było to, aby biuro reprezentowało wartości, którymi kierują się pracownicy PepsiCo. Zadbaliśmy więc o to, by nasze marki były centralnym elementem aranżacji wnętrza, oddając energię, pasję i dumę z naszej firmy w każdym detalu. Dążyliśmy do tego, aby każda przestrzeń była otwarta, przyjazna, przystępna i dawała poczucie prawdziwej współpracy – powiedziała Agata Shen, dyrektor HR PepsiCo Polska. – Chcemy udowodnić, że działania ekologiczne są istotne i możliwe do wdrożenia już dzisiaj. Przyszłość naszej planety zależy od poziomu świadomości i społecznej odpowiedzialności organizacji działających na terenie Polski i na całym świecie. My przyjmujemy tę odpowiedzialność i pokazujemy, jak organizować pracę w sposób zrównoważony – dodała Agata Shen.

Nowe biuro PepsiCo wyróżnia się licznymi rozwiązaniami prośrodowiskowymi, co wpisuje się w realizowaną strategię pep+, czyli strategiczną transformację przedsiębiorstwa w kierunku zrównoważonego rozwoju. W ramach ekologicznych założeń PepsiCo i w myśl zasady „zero waste”, w nowej lokalizacji zrezygnowano z plastikowych butelek. Zamiast tego udostępniono wodę z kranu, nalewaki do napojów marek PepsiCo oraz saturujące urządzenia SodaStream. Meble używane w biurze powstały z materiałów pochodzących z recyklingu np. blat recepcyjny oraz blaty kuchenne wykonane zostały z nakrętek od butelek. Warto dodać, że firma postawiła również na bardziej ekonomiczne i zrównoważone wykorzystanie przestrzeni – wprowadzono rezerwację biurek (shared desk) oraz miejsc parkingowych poprzez dedykowaną aplikację PEPspace.

– Doskonale wpisaliśmy się w narrację nowoczesnej, kreatywnej, społecznej przestrzeni Konesera. Wiemy, że nasza obecność tutaj będzie promować konstruktywne dla społeczeństwa wartości, a jednocześnie zapewnimy naszym pracownikom energetyzujące, komfortowe i zorientowane środowiskowo miejsce pracy, gdzie z łatwością mogą odbywać spotkania biznesowe i telekonferencje, zarówno w formule zdalnej, jak i stacjonarnej – powiedziała Agata Shen. – Nowe ergonomiczne biuro daje dostęp do nowoczesnych narzędzi i ułatwia funkcjonowanie w nowym popandemicznym modelu, który zagościł na stałe w naszej organizacji. Niedawno wdrożyliśmy program „Work that Works”, który daje pracownikom i ich managerom swobodę wyboru miejsca pracy w zależności od zaplanowanych zadań i zakresu obowiązków – dodała Agata Shen.

Uroczyste otwarcie biura odbyło się 20 maja 2022 r. Od tamtej chwili pracownicy PepsiCo odkrywają możliwości i udogodnienia, jakie oferuje im nowe miejsce w ramach strategii 4C – Create, Connect, Collaborate i Celebrate. W obrębie tworzenia (Create) ułatwieniem są pokoje oraz narzędzia służące do spotkań w formie burzy mózgów i innych procesów kreatywnych. Uwzględniono także ułatwienia w zakresie nawiązywania kontaktów (Connect) z klientami, jak i podtrzymywania relacji między współpracownikami. Miejsce daje przestrzeń do podejmowania szerzej rozumianej współpracy (Collaborate) w formie spotkań, szkoleń czy zebrań Zarządu. Biuro zachęca pracowników do wspólnego świętowania sukcesów i budowania kultury PepsiCo (Celebrate).

PepsiCo otworzyło nowe biuro w Centrum Praskim Koneser, fot. mat. pras.

Coraz częściej odchodzi się od tradycyjnej pracy przy biurku na rzecz przestrzeni typu „open space”. Do dyspozycji pracowników w biurze na Placu Konesera są stoły konferencyjne, 230 biurek do pracy zarówno na siedząco, jak i na stojąco, 430 alternatywnych miejsc do działania, w tym 50 pomieszczeń pozwalających na większą prywatność, takich jak izolowane „pody” do rozmów w cztery oczy czy do pracy indywidualnej oraz wyciszone budki do prowadzenia rozmów telefonicznych. Pracownicy mogą korzystać z 4 kuchni oraz 4 kącików kawowych. Komfort pracy uświetnia nowoczesna infrastruktura IT w postaci dużych monitorów przy biurkach, wielofunkcyjnych drukarek, dwóch punktów ksero oraz niezawodnego połączenia sieciowego.

Budynek nowej siedziby głównej PepsiCo pochodzi z końca XIX wieku, kiedy to na tym terenie działały dwa zakłady Warszawskiej Fabryki Wódek „Koneser”. Dziś Koneser to połączenie postindustrialnej przestrzeni i nowoczesnego, miejskiego stylu życia. Przez ponad 30 lat działalności w Polsce główna siedziba PepsiCo znajdowała się na prawym brzegu Wisły, dlatego też rozważając nową lokalizację praski Koneser okazał się naturalnym wyborem.

Nowa siedziba to doskonała reprezentacja profilu współczesnego pracownika PepsiCo Polska. W centralnym punkcie przestrzeni umieszone zostały marki PepsiCo, które w każdym detalu podkreślają energię, pasję i dumę ludzi z bycia częścią organizacji. Nowa przestrzeń została stworzona by spełnić potrzeby przebywających w niej pracowników, którzy są największym kapitałem organizacji.