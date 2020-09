Nowe biuro potentata spożywczego w Centrum Praskim Koneser. Za projektem stoi Concept Space

Firma Maspex przeprowadziła się do nowego biura w Warszawie. Na swoją lokalizację obrała klimatyczną miejscówkę - Centrum Miejskie Koneser. Za projektem wnętrz nowej siedziba potentata branży spożywczej stoi Concept Space.

Maspex, największa polska prywatna firma w branży spożywczej, przeprowadziła się do nowego warszawskiego biura. Spółka zdecydowała się na wynajem powierzchni w jednej z najbardziej wyjątkowych lokalizacji w stolicy – Centrum Praskim Koneser. Projekt aranżacji nowej siedziby zrealizowała pracownia architektoniczna Concept Space.

Głównym wyzwaniem w projekcie było wykorzystanie unikalnych atutów zabytkowego budynku i połączenie ich z nowoczesnym i funkcjonalnym wystrojem, spełniającym wymogi dynamicznie rozwijającej się organizacji.

– Naszym celem było stworzenie przyjaznego, niepowtarzalnego i zarazem praktycznego środowiska pracy. W rezultacie powstało jasne, przejrzyste i pełne naturalnego światła wnętrze, z dominującymi tonacjami bieli i szarości. Ciemnobrązowy kolor okładzin lamperyjnych i gzymsów zamieniliśmy na biel, dzięki czemu zyskały one na lekkości jednocześnie zachowując oryginalny charakter. W przestrzeni biurowej pojawiły się grafiki nawiązujące do profilu działalności firmy, jej historii oraz międzynarodowej skali – mówi Paulina Pilut, architekt z pracowni Concept Space. Zarówno meble, jak i elementy oświetlenia z jednej strony współgrają z historycznym, loftowo-przemysłowym charakterem budynku, z drugiej mają nowoczesny, atrakcyjny design. Architekci wykorzystali wiele elementów tworzących ciepły, domowy klimat – m.in. fotele, kotary czy drewniane drzwi.

Maspex to największa polska prywatna firma spożywcza i jedna z największych w branży FMCG w Europie Środkowo-Wschodniej. Jest właścicielem wielu znanych marek spożywczych, które cieszą się zaufaniem konsumentów i uznaniem ekspertów, na przykład marki Tymbark, Łowicz, Lubella. Centrala spółki znajduje się w Wadowicach.

Concept Space to warszawska pracownia projektowa, która specjalizuje się w aranżacji powierzchni biurowych. Spółka zrealizowała projekty o łącznej powierzchni przekraczającej milion m2. W 2017 r. pracownia zdobyła nagrodę CiJ Awards w kategorii Best Architect Company. W gronie jej klientów znajdują się m.in. Bank Gospodarstwa Krajowego, Atende, One House czy MDDP.