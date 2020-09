Nowe centrum biznesu w Poznaniu zaskoczy designem. Tak mogą wyglądać wnętrza Andersia Silver

Chociaż poznański kompleks Andersia Silver dopiero powstaje, już cieszy się zainteresowaniem. W ostatnim czasie swój wkład w realizację tego projektu miała pracownia The Design Group, tworząc koncepcję wnętrz wybranych przestrzeni użytkowych obiektu.

REKLAMA

Już za niecałe trzy lata w Poznaniu swoje podwoje otworzy usytuowany na placu Andersa budynek Andersia Silver. Jak zapowiada deweloper projektu Andersia Retail – spółka joint venture miasta Poznania oraz międzynarodowego inwestora Von der Heyden Group – będzie to nowoczesne centrum biznesu, które w stolicy Wielkopolski stanie się miejscem rozwoju firm, korporacji i startupów. Jednocześnie realizacja tego projektu będzie ostatnim etapem zabudowy placu Andersa realizowanego przy wsparciu Probuild jako menadżera projektu całego kompleksu biurowego.

Swój udział w tworzeniu wizerunku tego wyjątkowego budynku ma także pracownia The Design Group. Zespół architektoniczny w składzie: Martyna Bosek, Marta Konarska, Karolina Kózka oraz Konrad Krusiewicz, stworzył dla Andersia Silver koncepcję wnętrz recepcji, biurowych open space'ów oraz restauracji dla pracowników.

Nowocześnie, ale też i przytulnie

Założeniem projektantów z The Design Group było stworzenie przytulnych, ale zarazem i nowoczesnych przestrzeni, która korespondować będą z biznesowym charakterem budynku Andersia Silver. Zestawione zostały ze sobą też różne tekstury tj. żywica z lastrico, a także wykorzystano trójwymiarowość wzorów na betonowych płytach. Dominuje tu stonowana kolorystyka, tworząca klimat przytulnych i przyjaznych użytkownikom wnętrz, co zauważalne jest już na wejściu. W recepcji – wizytówce budynku – postawiono na dekoracyjne elementy. Projektanci połączyli tu ze sobą elegancki i industrialny styl. W open space'ach znajdziemy dużo zieleni i miękkich tekstur wprowadzających domowy klimat. Zadbano także o ich odpowiednią akustykę poprzez wprowadzenie tapicerowanych paneli. Tu swoje miejsce mają także tzw. team roomy, wydzielane przez kotary. Projektanci postawili też na jasną i otwartą restaurację dla pracowników. To właśnie tu dominuje naturalne drewno, co oddaje domowy klimat. - Dzięki zaufaniu, jakim obdarzył nas klient, mogliśmy stworzyć niebanalne wizualizacje wnętrz, mieszając przy tym różne style – podsumowują architekci z The Design Group.

Pozostało zatem cierpliwie czekać na otwarcie budynku Andersia Silver.