Nowe centrum logistyczne z nowoczesnymi okładzinami

Firmy eobuwie.pl z uwagi na rozbudowaną ofertę i regularny wzrost liczby zamówień potrzebowała zwiększyć powierzchnię centrum logistycznego. Tak w Parku Przemysłowo-Technologicznym w Nowym Kisielinie powstała imponująca inwestycja, której wnętrza dopełniły stopnie kątowe, okładziny schodowe oraz płyty podestowe marki Dasag.

REKLAMA

Sklep internetowy eobuwie.pl odwiedza miesięcznie kilkadziesiąt tysięcy klientów, a sama marka została wielokrotnie nagrodzona za jakość obsługi, innowacyjne podejście do handlu, wyniki finansowe oraz bogatą ofertę produktową. Kolejnym krokiem w dynamicznym rozwoju firmy była rozbudowa obiektów magazynowych i biurowych, które nie tylko zagwarantują jeszcze szybszą i sprawniejszą obsługę klientów, ale wprowadzą przedsiębiorstwo na kolejny poziom innowacji e-commerce.

Wznoszenie nowoczesnego centrum logistycznego w Nowym Kisielinie rozpoczęto w roku 2018, a wśród dostawców materiałów budowlanych i wykończeniowych znaleźli się najbardziej zaufani partnerzy, w tym Probet-Dasag - producent z wieloletnim doświadczeniem w kreatywnym wykorzystaniu betonu szlachetnego.

- Realizacją dla eobuwie.pl zaopiekowaliśmy się w sposób kompleksowy. Wsparliśmy ich w zakresie doradztwa oraz doboru odpowiednich rozwiązań, a także zaoferowaliśmy profesjonalny serwis posprzedażowy – podkreśla Andrzej Chłopek, ekspert marki Dasag.

Tak owocna kooperacja przełożyła się na kontynuację wspólnych działań, dzięki czemu w Lubuskim Parku Przemysłowo-Technologicznym zagościły nowoczesne wykończenia schodów – w tym okładziny schodowe z wkładkami antypoślizgowymi oraz płyty podestowe Dasag.

Okładziny schodowe najwyższej próby

Schody wewnętrzne z terrazzo, czyli betonu szlachetnego spełniają oczekiwania użytkowników o zróżnicowanych wymaganiach. Materiał ten jest nie tylko niezwykle wytrzymały i designerski, ale zapewnia również pełne bezpieczeństwo i łatwość poruszania się.

- Wybierając okładziny schodowe dla nowego centrum logistycznego, inwestor postawił na szlifowane stopnie kątowe proste z serii Select, które łączą w sobie wysokie parametry techniczne i doskonałe walory wizualne. Kolekcja jest niezwykle wytrzymała na uszkodzenia mechaniczne, ścieranie i obciążenia, dlatego doskonale sprawdzi się jako element przestrzeni, w której natężenie ruchu pieszego jest wysokie – mówi Andrzej Chłopek, ekspert marki Dasag.

Designersko na stopach i… pod stopami

Schody z betonu szlachetnego mogą być elementem konstrukcyjnym oraz dekoracyjnym każdego budynku, a szlifowane stopnie kątowe proste zastosowane w tym projekcie stały się niebanalnym dopełnieniem minimalistycznych, niezwykle eleganckich ciągów komunikacyjnych.

Dominantą kolorystyczną dwóch klatek schodowych stała się ponadczasowa wariacja na temat czerni i grafitu. Wzornictwo serii Select i elementy płaskie w postaci płyt podestowych o wymiarach 170x45x4cm we wzorze 7234 stanowią idealne tło dla pozostałych detali wykończeniowych. Reprezentacyjna klatkę schodową zdobi zaś seria Select oraz płyty podestowe we wzorze 7801 – designerskiej bieli przełamanej lekką szarością. Takie połączenie to niezwykle oryginalna i nieszablonowa synergia betonu szlachetnego, stali i szkła.

- Obiekt w Nowym Kisielinie był dla nas naprawdę interesującym projektem bowiem wiele elementów przygotowaliśmy na specjalne zamówienie inwestora – kontynuuje Andrzej Chłopek – Niestandardowym rozwiązaniem było zastosowanie wkładek antypoślizgowych jednorzędowych wykonanych ze stali nierdzewnej, które informują użytkowników o początku i końcu biegu schodowego. Dodatkowo wykorzystaliśmy płyty podestowe w specjalnym formacie dopasowanym do całego podestu, tj. 167 x 46 x 4cm – dodaje.

Nowoczesne obiekty wymagają równie nowoczesnych rozwiązań - często indywidualnie dostosowanych do specyfiki danego projektu i wysokich wymagań inwestora. A materiałom wykończeniowym Dasag i designerskiej ofercie eobuwie.pl jest zawsze… po drodze!