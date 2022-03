Nowe koncepty gastronomiczne w Browarach Warszawskich. Port Royal Mini, Bombaj Masala i Sassy Warszawa

Restauracje w Browarach Warszawskich już w komplecie. Do browarowej rodziny oficjalnie dołączyły restauracje: Port Royal Mini i Bombaj Masala. A w planach jest jeszcze ostatnie otwarcie konceptu Sassy, który podbił Trójmiasto. Czyżby Wola doczekała się najdłuższego menu w Warszawie?

Browary Warszawskie stały się jednym z ulubionych miejsc spotkań w stolicy. Bombaj Masala i Port Royal oficjalnie dołączyły między innymi do NINE’s Restaurant & Sports Bar - świątyni sportu Roberta Lewandowskiego, Gastronomji ze smakami dawnej stolicy i francuskim akcentem czy Browaru Warszawskiego w kolebkach XIX Leżakowni. To tylko kilka z 35 oryginalnych restauracji, delikatesów i kawiarni znajdujących się w Browarach.

Bombaj Masala – indyjskość na pięć papryczek

Bombaj Masala Wola, to miejsce, którego brakowało. Szefem kuchni jest tu nikt inny, jak Hindus z dziada pradziada, który zadba o Wasze podniebienia najlepiej jak potrafi. A trzeba przyznać, że od lat robi to w bezkonkurencyjny sposób. Pozycje w menu, to wszystko, na co ślinka cieknie warszawiakom otwartym na egzotykę. Sporym novum są dania streetfoodowe wprost z ulic gwarnego i tłocznego Bombaju. Nowy koncept w globalnym tyglu gastronomicznym w Browarach, to nic innego jak pałac indyjskich smaków. Restauracja znajduje się przy Krochmalnej 61.

Port Royal MINI – prosto z morza

Port Royal MINI, od stycznia wzmacnia browarową scenę restauracyjną o rybne tatary, carpaccio, ostrygi w aż trzech różnych odsłonach oraz o ryby sensu stricte. W nowej karcie klasyczne fish&chips zastąpiły ravioli z ośmiornicą i podwójnie langustynkowe gnocchi. No i te ryby! Reprezentują je tu dwie zupy (skandynawska z dorszem i śródziemnomorska na okoniu morskim z anchovies), szkocki łosoś wykąpany w sosie kaparowo-cytrynowym, a fanom egzotyki z dalekiej Azji doradza się z kolei doradę w wydaniu koreańskim. W Port Royal MINI macie też niepowtarzalną okazję spróbować surowych langustynek (w kompanii z krewetkami), a nawet... dań i przystawek zupełnie nie-rybnych, jak choćby arancini suppli z ryżem, fior di latte z parmezanem. Port Royal MINI zacumował przy Krochmalna 59.

Ostatnie otwarcia

Jednak to nie wszystko – już za chwilę SASSY Warszawa zaprosi gości na kolację skropioną blaskiem performansu, spotkania w gronie przyjaciół i najbliższych, którym towarzyszyć będą koncerty, live acty, burleska czy drag show. Podbili Trójmiasto, a teraz oczarują stolicę i dopełnią ofertę Food Hall Browary.