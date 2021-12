Nowe miejsce w Centrum Praskim Koneser. Zaglądamy do loftowych wnętrz... laboratorium protetycznego

We wnętrzach metal, drewno, szkło i loftowy klimat, którego można się spodziewać po Centrum Praskim Koneser. Zaskoczeniem jest natomiast fakt, że mowa tutaj o... gabinecie protetycznym.

Pracownię otwarto właśnie W Centrum Praskim Koneser w Warszawie, w którym od kwietnia br. działa także należące do sieci Medicover centrum stomatologiczne, otwarto pierwsze laboratorium protetyczne marki Medicover Stomatologia.

Podobnie jak ostatnie centra dentystyczne sieci, także ta inwestycja powstała w koncepcie „Rytuału Uśmiechu”.

Loftowy charakter wnętrza koresponduje natomiast z lokalizacją na warszawskich terenach dawnej gorzelni.

W Centrum Praskim Koneser w Warszawie zadebiutowało właśnie ponad 300-metrowe, zaprojektowane zgodnie ze światowymi standardami, Laboratorium Protetyczne Medicover „Rytuał Uśmiechu”. To pierwsza tego typu pracownia w portfolio sieci, która działać będzie pod szyldem Medicover oraz w „Rytuale Uśmiechu”, koncepcie, w którym otwierane są nowe centra stomatologiczne w całym kraju.



– Mijający rok jest dla nas niezwykle intensywny i udany biznesowo. Rozwój sieci przyspiesza, a my już myślimy o kolejnych inwestycjach. 2021 rok przyniósł nam otwarcie aż 5 nowych centrów w koncepcie „Rytuału uśmiechu”. 3 kolejne mamy zaplanowane jeszcze w grudniu. Ponadto w Warszawie, również w Centrum Praskim Koneser, stworzyliśmy centrum stomatologiczne. Portfolio akwizycji wzbogaciło się z kolei aż o 4 lokalizacje – wylicza Wioletta Januszczyk, dyrektor zarządzająca Medicover Stomatologia.



Teraz do tego grona dołącza też pierwsza sygnowana przez markę pracownia protetyczna.



– To projekt pod wieloma względami wyjątkowy, nad którym pracowaliśmy blisko rok. Łączy on w sobie wieloletnie doświadczenie pracujących tu techników protetyków, najnowocześniejszą technologię, jaka dostępna jest dziś na rynku stomatologicznym oraz filozofię „Rytuału Uśmiechu”, w której kluczowym elementem jest jakość leczenia i usług. Wszystko po to, aby zapewnić naszym lekarzom protetykom możliwe najlepsze, unikalne w skali kraju, zaplecze i wsparcie w ich codziennej pracy z pacjentem – mówi.



Nowo powstała przestrzeń została tak zaprojektowana, aby nawiązywać charakterem do centrów stomatologicznych otwieranych w „Rytuale Uśmiechu”, stąd m.in. zastosowanie tych samych materiałów w aranżacji tj. metalu, drewna, szkła i ceramiki. Loftowy charakter wnętrza koresponduje natomiast z lokalizacją na warszawskich terenach dawnej gorzelni.



Laboratorium sieci to aż 14 w pełni wyposażonych stanowisk pracy. W jego przestrzeni można znaleźć też 4 stanowiska działu ceramiki, gdzie znajdują się 4 piece do wypalania prac ceramicznych. Pracownia dysponuje także 2 nowoczesnymi frezarkami, które mogą frezować prace non stop przez 24 godziny z każdego rodzaju materiału dostępnego na rynku.



Oprócz tego „pracują” tu także 2 drukarki 3D, umożliwiające m.in. wydrukowanie modeli uzębienia pacjenta ze skanów cyfrowych, szablonów chirurgicznych, dopasowanych anatomicznie szyn relaksacyjnych i innych uzupełnień protetycznych.



Na terenie laboratorium znajduje się także specjalnie dla Medicover Stomatologia zaprojektowana gipsownia protetyczna, w której przygotowuje się prace w technice analogowej. Przestrzeń ta posiada obieg szczelnie zamknięty z dwukrotną filtracją powietrza. Na miejscu pracuje zespół 10 techników protetyków, z których każdy ma 10-15-letnie doświadczenie w zawodzie.



Laboratorium Protetyczne Medicover „Rytuał Uśmiechu” to pierwsza, ale i jedyna dziś na rynku pracownia w Polsce, która wypracowała ścisły, autorski model współpracy między dentystami, a technikami wewnątrz Sieci Medicover Stomatologia.



Laboratorium specjalizuje się we wszystkich pracach protetycznych, zapewniając pełen zakres usług. W nowej lokalizacji, dla pacjentów Medicover Stomatologia powstają m.in. korony, mosty, licówki, prace na wszystkich systemach implantologicznych, protezy, prace wysokoestetyczne, licówki i aparaty ortodontyczne. Nowa pracownia dąży także do pełnej digitalizacji. Już dziś większość prac wykonywana jest tu cyfrowo – informuje sieć.