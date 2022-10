Nowe pociągi stołecznego metra. Škoda Varsovia już wozi pasażerów

Do Warszawy dotarły cztery nowe pociągi metra. Pierwsza Škoda Varsovia rozpoczęła już kursowanie. W inauguracyjnym przejeździe – wraz z prezydentem Warszawy – uczestniczyła autorka nazwy pociągu wyłonionej przez mieszkańców i zwycięzcy aukcji WOŚP. Nowoczesne i komfortowe składy mogą zabrać jednocześnie nawet 1500 pasażerów.

W swój pierwszy kurs Varsovia wyruszyła w piątek, 28 października, ok. godz. 10:30. Zanim to nastąpiło, pociąg musiał przejść testy, odbiory i uzyskać niezbędne pozwolenia na użytkowanie.

- Udostępniamy mieszkańcom pierwszy z 37 pociągów Škoda Varsovia – nowoczesnych, energooszczędnych i komfortowych pojazdów, zaprojektowanych specjalnie dla Warszawy. Ich zakup był możliwy dzięki wsparciu z Unii Europejskiej, za które dziękuję – mówił prezydent m.st Warszawy Rafał Trzaskowski.

Pociągi są przygotowane do poruszania się na obu liniach metra i kolejne składy będą pojawiały się na liniach sukcesywnie.

Energooszczędność i wygoda

Umowa z firmą Škoda Transportation została podpisana w styczniu 2020 roku. Kontrakt został dofinansowany z europejskich funduszy. W sumie za ponad 1,3 mld zł Warszawa kupiła 37 składów. Zostały one zaprojektowana specjalnie dla stolicy. Pojazd jest nie tylko komfortowy i nowoczesny, ale także energooszczędny.

Każdy skład – liczący 6 wagonów – ma długość niemal 120 m i może pomieścić do 1500 osób. Pasażerowie mogą się swobodnie poruszać między wagonami – podobnie jak w zakupionych kilka lat wcześniej pociągach Siemens Inspiro. Maksymalna prędkość nowych pojazdów wynosi 90 km/h. Varsovia dostosowana jest do przewozu osób z niepełnosprawnościami, wózków dziecięcych i rowerów. Została również wyposażona w monitoring oraz ekrany systemu informacji pasażerskiej – informujące m.in. o szczegółach przejazdu. Kolejne pociągi pojawią się na obu liniach Metra już w najbliższych tygodniach (ostatni do końca 2023 r).

Przejazd w szczytnym celu

Jedną z pierwszych pasażerek Varsovii była autorka nazwy nowych pociągów – poetka, autorka tekstów i malarka Grażyna Szałkowska. To właśnie jej propozycja najbardziej spodobała się warszawiakom, którzy głosowali na Varsovię w konkursie ogłoszonym przez warszawskie metro. W inauguracyjnej podróży z zajezdni na Kabatach wziął również udział 5-letni Tymek wraz z rodzicami, którzy wylicytowali ten przejazd na aukcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.