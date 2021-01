Nowe salony oraz wystawy online w Domotece w 2020 roku

W rok 2020 w Domotece nowe salony zajęły powierzchnię blisko 1100 metrów kwadratowych. Działalność stacjonarną uzupełniały też zróżnicowane aktywności online.

Witając 2020 rok, nikt nie spodziewał się, co on przyniesie. A zaskoczeń było mnóstwo – zwłaszcza w związku z pandemią, czyli sytuacją, z którą współcześnie jeszcze się nie mierzyliśmy. W tym trudnym czasie dobrze odnalazły się głównie firmy elastyczne oraz otwarte na rozwiązania, jakie zapewnia świat online. To zresztą właśnie w nim spędziliśmy mnóstwo czasu w 2020 roku. Domoteka w pełni wykorzystała te możliwości, konsekwentnie rozwijając przy tym swoją ofertę stacjonarną. – Rok 2020 nikogo nie oszczędzał, jednak dzięki kreatywności, elastyczności i poszukiwaniu nowych dróg Domoteka zdobyła cenne doświadczenia. Czujemy się silniejsi, jeszcze bardziej zmotywowani do tego, by oferować klientom zarówno design najwyższej jakości, jak i inspiracje wnętrzarskie oraz nowatorskie narzędzia online. Ani na moment nie zwalniamy kroku – mówi Agata Brzezińska, Head of CEE z firmy Pradera, właściciela Domoteki.

Nowe miejsca inspiracji

25 lutego, jeszcze przed wiosennym lockdownem, w Domotece otworzył się pierwszy w Warszawie stacjonarny salon Dekoria – jednej z najbardziej znanych i cenionych polskich firm z branży dekoracji wnętrz. Klienci zyskali moc inspiracji w postaci pomieszczeń zaaranżowanych zgodnie z najnowszymi trendami. Do tego doszły wygodne narzędzia, takie jak ekrany dotykowe pozwalające lepiej poznać ofertę marki oraz infokioski do indywidualnych konfiguracji produktów. Oferta Dekorii to m.in. kilkaset rodzajów tkanin, a także meble, dekoracje okienne, ozdobne poduszki, pościel, obrusy czy lampy. Salon w Domotece zajmuje powierzchnię ponad 850 metrów kwadratowych.

Po weekendzie majowym, kiedy na nowo otworzyły się placówki handlowe, Domoteka przygotowała liczne niespodzianki dla klientów. Jedną z nich była przestrzeń coworkingowa Domospace pełniąca trzy funkcje: strefy wypoczynku, twórczej pracy oraz inspiracji. Nowe miejsce powstało z myślą m.in. o klientach odwiedzających Domotekę oraz o architektach wnętrz. W części do pracy mogą oni spokojnie omówić projekt, opracować plan zakupowy czy wybrać pasujące elementy wystroju. Z kolei najemcy Domoteki zyskali przestrzeń do organizowania spotkań biznesowych.

Oprócz Domospace na odwiedzających czekał również nowy interaktywny kiosk informacyjny Wayfinder pozwalający lepiej zapoznać się z planem Domoteki, a także dowiedzieć się o aktualnych promocjach w salonach. Domoteka przeszła również rewitalizację. Przeprowadzono malowanie korytarzy i remont toalet w nowoczesnym i eleganckim stylu, wymieniono lampy w częściach wspólnych i holu głównym oraz wprowadzono nowe oznakowanie kierunkowe. Inna nowość to odświeżona strefa rodzinna (pokój rodzica i dziecka).