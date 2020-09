Nowe życie starej poczty

Stara Poczta Resto-Bar to miejsce, jakiego w Białej Podlaskiej brakowało. W odrestaurowanym, historycznym budynku poczty konnej jest teraz niezwykle klimatyczna przestrzeń do spotkań, ze spokojną muzyką w tle i planowanymi w najbliższym czasie wydarzeniami kulturalnymi. Zarówno restaurację, jak i identyfikację wizualną zaprojektowała firma Consido.

Pomysłodawcom nowego punktu gastronomicznego na mapie Białej zależało na miejscu z wyjątkowym klimatem. - Pamiętam, że jak weszliśmy do budynku dawnej poczty. Decyzję podjęliśmy od razu – mówi Jarosław Melaniuk, właściciel lokalu. Mimo że był zaniedbany miał to, na czym nam zależało: powiew historii i duży potencjał, choć jeszcze skryty pod warstwami tynku i brudu. Stara, piękna cegła i klimatyczne łuki, które gdzieniegdzie można było dostrzec. Budynek – jeden z trzech, które pewnie na przełomie wieków służyły jako poczta konna – przechodził przez wiele rąk i służył różnym celom. Był wielokrotnie przebudowywany i przekształcany. Wyburzając tę wierzchnią tkankę właściciele odkryli pierwotne warstwy. Pojawiły się wnęki, wypusty i wspomniane oryginalne łuki. To zostało wydobyte i wykorzystane jako atut.

Czerwona cegła, lekkie meble, ażurowe lampy i oryginalny neon

Wszechobecność cegły należało trochę zneutralizować i zaprojektować wnętrze możliwie lekkie i przezroczyste. - Postanowiliśmy wprowadzić wykończenie z drewna: podłogę, parawany i kwietniki. - mówi Michał Nowacki, projektant z Consido. - Ciężar cegły niwelują z kolei lekkie meble i ażurowe lampy. Nic tu nie jest dodatkową przegrodą. Wszystko ma charakter przenikający. Łuki i słupy jako stałe elementy w zupełności wystarczają. Uwagę zwraca również oryginalny neon ze stylizowanym logo Starej Poczty, wykonany z giętych na ciepło transparentnych rur. Daje magiczny blask z każdej strony.

Największym wyzwaniem było zaprojektowanie odpowiedniej funkcjonalności lokalu. Ze względu na stosunkowo niewielką powierzchnię parteru, wiadomo było, że kuchnia, zmywalnia i inne pomieszczenia zapleczowe muszą się znaleźć na pierwszym piętrze. - To jest wciąż dość rzadkie rozwiązanie w Polsce, a ma swoje zalety. Dzięki niemu można wyraźnie oddzielić część sceniczną lokalu od jego kulis. Jest ono przy tym bardziej higieniczne.- mówi Michał Nowacki. - Przypadek Starej Poczty wymagał od nas myślenia w 4D, dwoma piętrami naraz w taki sposób, by powstał jeden ciąg technologiczny.

W linii baru wkomponowana zostaje dwustronna winda gastronomiczna. Od strony baru znajduje się czysta komora, przez którą z kuchni trafiają na dół zamówione przez klientów potrawy. Po drugiej stronie z kolei umieszczona jest komora na brudne naczynia, które trafiają prosto do zmywalni. Czytelny i funkcjonalny układ.

- Zależało nam na stworzeniu klimatycznego miejsca do spotkań i udało się – mówi Jarosław Melaniuk. - Lokal tchnie historycznym duchem. Łuki i cegła skontrastowane drewnianymi elementami i klimatycznym oświetleniem budują przyjazną, miłą i trochę sentymentalną atmosferę.

Historyczny charakter miejsca podkreślony jest dodatkowo pocztówkami przedwojennej Białej Podlaskiej. Razem z przemyślaną identyfikacją wizualną Stara Poczta jest miejscem, w którym czas płynie wolniej.