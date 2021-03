Nowoczesne biuro przyjazne naturze. Nowa siedziba polskiego oddziału firmy Roquette

Spójne wnętrze o przemyślanym podziale funkcjonalnym i kolorystyce, wykorzystujące przyjazne dla środowiska naturalnego rozwiązania. Takie jest nowe biuro polskiego oddziału firmy Roquette zlokalizowane w warszawskim kompleksie The Park. Projekt przygotowała pracownia Architekci Łosiak Siwiak.





Roquette jest światowym liderem w dziedzinie wykorzystania składników pochodzenia roślinnego, pionierem białek roślinnych i wiodącym dostawcą farmaceutycznych substancji pomocniczych. Obecnie zatrudnia 8670 osób w ponad 100 krajach. Nowe biuro polskiego oddziału firmy zlokalizowane w kompleksie The Park zostało zaprojektowane przez pracownię Architekci Łosiak Siwiak, a jego umeblowanie firma powierzyła marce Kinnarps.

Przyjazne środowisku

Klientowi zależało na utrzymanym w naturalnej stylistyce, przestronnym wnętrzu, które będzie wspomagać realizację misji marki w Polsce. Zdecydowano się na wybór zrównoważonych, przyjaznych dla środowiska naturalnego rozwiązań do aranżacji wnętrz, jakimi dysponuje Kinnarps w swojej ofercie.

Zarówno w fazie koncepcyjnej, jak i wykonawczej, projekt toczył się w szybkim tempie. Na realizację prac wykończeniowych oraz całkowitą aranżację przestrzeni biurowej (obejmującą meble, zabudowy niestandardowe oraz zieleń biurową) przewidziano sześć miesięcy. Jednak największym wyzwaniem były utrudnienia związane z dystansowaniem społecznym podczas pandemii. Dzięki doskonałej współpracy wszystkich zaangażowanych, całość prac została przeprowadzona sprawnie, w zakładanym terminie.

Ekspresowe tempo prac

Projekt przebiegał w ekspresowym tempie. – Od pierwszego spotkania do złożenia zamówienia minęło tylko półtora miesiąca. Oprócz polskiej grupy roboczej w pracach koordynacyjnych uczestniczył także zespół HQ Roquette z centrali we Francji. Mimo szybkiego tempa, współpraca z zarówno z przedstawicielami klienta, jak i z architektem, była wielką przyjemnością. Każdemu życzę tak zdecydowanych klientów – podkreśla Adrian Karwatiuk, Key Account Manager w Kinnarps Polska.

Przestronne i funkcjonalne wnętrze

Aranżacja biura przygotowana na 54 stanowiska pracy obejmuje recepcję wraz z przestronnym lobby, open space, dużą salę konferencyjną oraz 5 mniejszych pomieszczeń do spotkań lub telekonferencji, 5 miejsc do pracy projektowej w przestrzeni otwartej i 4 gabinety dla kadry zarządzającej, a także pokój do odpoczynku, kuchnię i dużą profesjonalną kuchnię-laboratorium ze względu na specyfikę branży klienta.

W wyposażeniu stanowisk pracy zastosowano biurka typu bench z serii Nexus ze ściankami nabiurkowymi z serii Vibe oraz kontenery i szafy z serii Space, natomiast gabinety managerów firmy zaaranżowane w minimalistycznym stylu wyposażono w biurka z serii Oberon na drewnianych nogach. Wszystkie stanowiska pracy mają do dyspozycji komfortowe, lekkie fotele biurowe Esencia z oparciem z siatki.

Duża sala konferencyjna, którą można podzielić na dwie mniejsze, została wyposażona w składane stoły Foldex oraz sztaplowane krzesła na kółkach 5000CV, co zapewnia elastyczność aranżacji. Wyposażenie sali uzupełniają mobilne tablice Mood Fabric Mobile, które mogą także pełnić dodatkową funkcję przegrody akustycznej.