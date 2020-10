Nowoczesne biuro z industrialnym szlifem. To nowa realizacja Tétris

Na swoją nową siedzibę w centrum Warszawy firma REINO Capital wybrała oddany niedawno do użytku biurowiec Polna Corner. Projektem i realizacją biura zajęli się eksperci od rozwiązań Design + Build z Tétris. W nowoczesnym biurowcu w centrum Warszawy powstało efektowne, pełne światła wnętrze w industrialnym klimacie.

REKLAMA

Zespołowi REINO zależało na tym, aby wnętrza były eleganckie i sprzyjały spotkaniom formalnym, ale także aby były przestronne, z wykorzystaniem naturalnych materiałów, przyjazne dla pracowników.

Projektem i realizacją biura zajęli się eksperci od rozwiązań Design + Build z Tétris. W trakcie przygotowania koncepcji poszczególnych pomieszczeń, architekci Tétris konsultowali się z pracownikami, którzy mieli z nich korzystać. Dzięki temu powstał projekt w pełni odpowiadający użytkownikom.

— W biurze REINO Capital zaproponowaliśmy motywy industrialne, wykorzystaliśmy beton, tynk imitujący zardzewiałą blachę, elementy ze stali i rur w połączeniu z deskami drewnianymi i ciepłymi, naturalnymi materiałami wykończeniowymi. Dzięki prostym, efektownym zabiegom, uzyskaliśmy w nowoczesnym biurowcu efekt pofabrycznego wnętrza. Na przykład salki spotkań i gabinety wydzielone są za pomocą przeszkleń ze stalowymi, czarnymi szprosami — mówi Hanna Ruszkowska-Świąder, architekt w Tétris.

Na powierzchni ok. 360 mkw powstały strefy do pracy dla ponad 20-osobowego zespołu, sale do spotkań, a także przestrzenie do relaksu i wspólnego spędzania czasu. Szczególnego charakteru wnętrzu nadają oryginalne, industrialne lampy sufitowe i ścienne. A chłód betonu i stali został przełamany drewnianymi regałami, elementami zabudowy kuchennej, miękkimi fotelami w ciepłych, camelowych odcieniach czy też huśtawkami podwieszonymi pod sufitem w strefie chillout. Przy wejściu jedną ze ścian biura ozdabia oryginalny mural przedstawiający nosorożca — maskotkę firmy. Malunek wykonał Adam Jastrzębski z IXICOLOR na podstawie rysunku autorstwa dziecka.



— Pracownicy firmy mają taką tradycję, że niektórzy z nich gotują czasem posiłki dla wszystkich. Dlatego zaprojektowaliśmy dla nich otwartą, wygodną kuchnię połączoną ze strefą jadalną. Przy długim stole z drewnianym blatem zespół REINO może wspólnie spędzać czas w przyjemnej, nieformalnej atmosferze — dodaje Hanna Ruszkowska-Świąder.

W efekcie 6 miesięcy prac, powstało eleganckie wnętrze ujmujące wysokiej klasy minimalizmem.

— We wnętrzu zaprojektowanym i wykonanym przez ekspertów Tétris doskonale nam się pracuje. Jest ono jednocześnie przestronne i zapewnia niezbędną do skupienia i pracy prywatność. Na szczególne podkreślenie zasługuje jakość detali i spójność projektu — mówi Justyna Tinc, partner w REINO Capital.